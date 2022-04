In einem Brief an den Wirtschaftsminister stellt der Luxemburger Konsumentenschutz Forderungen auf. Die Post gehöre schließlich dem Staat.

Diskriminierung von Älteren

Konsumentenschützer kritisieren Schließung von Postfilialen

In einem Brief an den Wirtschaftsminister stellt der Luxemburger Konsumentenschutz Forderungen auf. Die Post gehöre schließlich dem Staat.

(mab) - Die Luxemburger Konsumentenschützer vom ULC kritisieren die Schließung von weiteren Postfilialen in einem Brief an den zuständigen Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP). Post Luxembourg gehört zu 100 Prozent dem Luxemburger Staat.

32 Filialen schließen am 11. April Das Postunternehmen wird in drei Wochen 32 Filialen schließen, zwei weitere sind bereits zu. An verschiedenen Standpunkten sollen Bankautomaten und Paketsammelstellen die Filialen ersetzen.

Nach Ansicht der ULC sind die angebotenen Onlinedienste kein vollwertiger Ersatz für die Filialen, die in den vergangenen Jahren zwecks Kostenersparnissen geschlossen wurden. Besonders ältere Kunden hätten Schwierigkeiten, die Postdienste online zu benutzen. Oft seien sie auf die Hilfe des Schalterpersonals oder eines Familienmitgliedes angewiesen sind. Darüber hinaus seien viele Geldautomaten den Rationalisierungsmaßnahmen zum Opfer gefallen. Kunden müssten oft kilometerweit zur nächsten Filiale fahren.

Daher fordert die ULC den Wirtschaftsminister auf, sich dafür einzusetzen, dass die Post Luxemburg ihre Politik ändert, um den tatsächlichen Bedürfnissen aller Kunden Rechnung zu tragen. In diesem Sinne hat die ULC den Wirtschaftsminister um eine dringende Unterredung gebeten.

