Digitalisierung

ULC kritisiert neues „Chèques-Repas“-System

Thomas KLEIN Die Union Luxembourgeoise des Consommateurs fordert, dass die papierbasierten Essensgutscheine beibehalten werden.

Vergangene Woche stellte Finanzministerin Yuriko Backes gemeinsam mit Horesca-Generalsekretär François Koepp das neue System der Essensgutscheine vor. Die „Chèques-Repas“ sollen vollständig digitalisiert werden und mehr Kaufkraft bieten.



Die Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) erklärte am Mittwoch in einer Pressemitteilung, dass sie mit den Ergebnissen nur bedingt einverstanden sei. „Was an sich gut klingt, hat aber gleich mehrere Haken – angefangen bei der vollständigen Digitalisierung der Chèques-Repas“, schreiben die Konsumentenschützer. Sie fürchten, dass die zum 1. Januar 2024 geplante vollständige Digitalisierung zu einer „Überwachung des Systems“ genutzt werde.

Angst vor Überwachung

„Auch wenn die ULC den Standpunkt vertritt, dass die Essensgutscheine nur für ihren eigentlichen Zweck, also das Bezahlen von Mahlzeiten oder Lebensmitteln, verwendet werden sollen, darf es nicht zu einer schon allein aus Datenschutzgründen bedenklichen Durchleuchtung der Verbraucher kommen“, so ULC-Präsident Nico Hoffmann. „Welche Lebensmittel die Nutzer mit ihren Essensgutscheinen kaufen, geht niemanden etwas an, weder die Regierung noch die Horesca. Wir fordern daher die Abkehr von diesen geplanten Kontrollen beziehungsweise den Erhalt der Papierschecks – insbesondere für all jene Menschen, die nicht zum gläsernen Bürger degradiert werden wollen.“

Anstatt alle Empfänger von Essensgutscheinen unter Generalverdacht zu stellen und permanent zu überwachen, solle die Regierung nach Auffassung der ULC über andere Kontrollmöglichkeiten nachdenken, um eventuellen Missbrauch des Systems festzustellen. „Eine auch aus Datenschutzgründen unbedenkliche Methode wären regelmäßige Testkäufe in Supermärkten, die bei Verstößen entsprechend sanktioniert werden sollten“, so die Pressemitteilung.

Auch die von der Finanzministerin versprochene gestärkte Kaufkraft sei allenfalls theoretischer Natur. Von der geplanten Erhöhung des Scheckwerts auf 15 Euro profitieren schließlich nur jene Mitarbeiter, deren Arbeitgeber bereit sind, die teureren Schecks zu bezahlen. „Für all jene, die auch ab 2024 Essensgutscheine über 10,80 bzw. 8,40 Euro beziehen, ist zu befürchten, dass ihre Kaufkraft sogar schwindet, da mancher Gastronomiebetrieb seine Preise zumindest teilweise an den höheren Scheckwert anpassen dürfte“, so Nico Hoffmann.

