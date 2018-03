Die "Sharing economy" ist auf dem Vormarsch - jetzt auch im Bereich der Stromerzeugung. Die obligatorische Einspeisung in das Stromnetz entfällt. Dafür kann jeder der will, künftig seinen eigenen selbst Strom erzeugen, verbrauchen oder mit anderen teilen.

Konsument wird Produzent

Pierre Leyers

Im Luxemburger Stromnetz vollzieht sich eine stille Revolution. Bislang mussten Verbraucher, die mittels einer Photovoltaik-Anlage Strom erzeugten, diesen in das landesweite Stromnetz einspeisen. Mit dieser Verpflichtung ist es bald vorbei, wenn es nach einem Gesetzesvorschlag geht, den der Ministerrat am 21. Februar annahm, und der sich jetzt auf dem Instanzenwegzu Staatstrat und Abgeordnetenkammer befindet. Die obligatorische Einspeisung entfällt, dafür aber kann der bisherige Konsument seinen Strom selber verbrauchen, oder er kann ihn mit seinen Nachbarn teilen. Aus dem Konsument wird somit, auf Neudeutsch, ein Prosumer.



Als „Meilenstein“ und als „weiteren Schritt bei der Umsetzung der Rifkin-Strategie“ bezeichnete Wirtschaftsminister Etienne Schneider die neuen Möglichkeiten bei der Vorstellung des Projekts.

Die Photovoltaik-Technik hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Derzeit gibt es landesweit 6000 Solarstromanlagen. Foto: Chris Karaba

Mit der neuen Initiative steigt der Staat wieder voll in die Förderung der Photovoltaik ein. Möglich wird dies, weil Solarpanels heute zehnmal billiger sind als dies noch vor zehn Jahren der Fall war. Der in Eigenregie erzeugte und verbrauchte Strom soll, wie Minister Schneider ankündigte, nicht besteuert werden. Auch die Zahlung an den „Fond de compensation“ soll entfallen. Solaranlagen sollen künftig in Höhe von 20 Prozent ihrer Investition bezuschusst werden.



Erklärtes Ziel ist, bis in Luxemburg bis zum Jahr 2020 11 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. In Luxemburg gibt es derzeit 6.000 Photovoltaik-Anlagen. Mit dem neuen Gesetz dürfte ihre Zahl in den nächsten Jahren beträchtlich zunehmen.