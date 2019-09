Konsum und Klimaschutz

Nicht nur das Fliegen schadet der Umwelt, sondern auch das Einkaufen. Kann der westliche Lebensstil überhaupt nachhaltig sein?

Wer noch vor wenigen Jahren auf einer Cocktailparty vom „ökologischen Fußabdruck“ redete, erntete unverständliche Blicke. Heute ist der Ausdruck in aller Munde. Immer mehr Menschen haben wegen des CO2-Ausstoßes, den ihre Reise- und Konsumgewohnheiten verursachen, ein schlechtes Gewissen. Allein schon die Tatsache, Bürger in einer westlichen Industrienation zu sein, macht sie zu Klimasündern.

Muss sich also, wer am Flugschalter eincheckt, ein Steak isst oder Joghurt im Plastikbecher kauft, so fühlen wie jemand, der dabei ertappt wird, ein Lagerfeuer neben einem Gletscher anzuzünden? ...