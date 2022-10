Vom Ende des Geschäfts betroffen waren dabei vor allem Holdinggesellschaften und Investmentfonds.

Konkurse und Liquidationen gehen weiter zurück

(he) - Laut der jüngsten Zählung von Justizministerium und Statec wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres 675 Unternehmen für insolvent erklärt, insgesamt 573 wurden aufgelöst.

Die Zahl der zwischen Januar und September 2022 ausgesprochenen Konkurse (750) sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 21 Prozent. Holdinggesellschaften und Investmentfonds machen 26,2 Prozent der Konkurse im Berichtszeitraum aus, während 20,1 Prozent der bankrotten Unternehmen dem Handelssektor zuzuordnen sind.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 verfügten die luxemburgischen Gerichte die Liquidation von 573 Unternehmen, was einem Rückgang von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Am stärksten betroffen von den Liquidationen waren Holdinggesellschaften und Investmentfonds (45,2 Prozent der Gesamtzahl) und Unternehmen aus dem Handelssektor (16,1Prozent).

