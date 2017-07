(aa) - Der französische Milliardär Patrick Drahi möchte offenbar im Frühjahr 2019 eine Onlinebank im Euroraum gründen, wo er mit seinem Telekom- und Kabelnetzkonzern Altice aktiv ist. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit dem Vorhaben vertraute Kreise.



Während Frankreichs größter Telekomanbieter Orange ins landesweite Onlinebanking einsteigen wolle, plane Altice über Frankreich hinaus aktiv zu werden und habe eine Banklizenz bei der Europäischen Zentralbank beantragt, so die Reuters-Quelle.



Der Name der Bank solle Alticebank lauten, hieß es. Altice besitzt in Europa das Telekomunternehmen SFR und ist außerdem auch in Luxemburg, Portugal, Belgien und der Schweiz vertreten.

Im Juni hatte die US-Sparte des Altice-Konzerns mit dem zweitgrößten Wall-Street-Börsengang des Jahres Erfolg. Altice und einige Altaktionäre verkauften dpa-Informationen zufolge insgesamt fast 64 Millionen Aktien zu je 30 Dollar.



Mit diesem Börsenkapital ausgestattet sei Altice dort in der Lage weitere Zukäufe zu tätigen, hieß es noch in der eingangs erwähnten Reuters-Meldung.