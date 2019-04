Konjunkturboom in Deutschland neigt sich dem Ende zu

Forscher sehen ein Ende des Wirtschaftsaufschwungs in Deutschland. Die Gefahr einer Rezession gebe es aber nicht. Denn neben Schatten gibt es auch Licht.

(dpa/jt) - Die deutsche Wirtschaft gerät zunehmend in einen Konjunkturabschwung – aber Arbeitsmarkt und Einkommen der Beschäftigten bleiben stabil, die Inflation moderat. Das sind Kernergebnisse der Frühjahrsprognose der führenden Wirtschaftsforscher in Deutschland. „Die deutsche Wirtschaft hat sich abgekühlt, aber sie friert noch nicht“, sagte Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft Kiel am Donnerstag in Berlin.



Die Institute senkten ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr deutlich ...