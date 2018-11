Konflikt mit der Spuerkeess: Protestaktion findet vor dem Direktionsgebäude statt

Der Konflikt zwischen der CGFP und der Spuerkeess spitzt sich zu: Wegen Meinungsverschiedenheiten über die Umsetzung der Reform des öffentlichen Dienstes findet eine Protestaktion statt. Die Regierung und die Direktion der Bank beziehen Stellung.

Es geht laut zu an diesem Dienstagmittag auf der Place de Metz: Mit weißen Jacken nehmen etwa 200 Demonstranten an einer Protestaktion teil, wie Patrick Even, Regionaldirektor der Polizei in Luxemburg-Stadt, einschätzt. Der Grund dafür: Die Regierung weigert sich, einen wesentlichen Bestandteil eines im Jahr 2015 verabschiedeten Gesetzes, mit dem der öffentliche Dienst reformiert werden soll, umzusetzen – und zwar bei der zu 100 Prozent dem Staat gehörenden Spuerkeess.



Rückblick: Im Jahr 2015 wird eine Reform des öffentlichen Dienstes verabschiedet; den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes steht demnach mehr Geld zu ...