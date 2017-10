(miz) - Christophe Charlot hat seinen Journalistenjob für einen Monat an den Nagel gehängt und wurde Gärtner, Hotelier und Fahrer. Nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Und das hatte einen Grund: Charlot wollte testen, ob er mit Dienstleistungen über Apps wie Airbnb oder Uber genug Geld zusammenbekommt, um davon leben zu können.



Also hat er sich unter anderem beim Lieferservice Deliveroo als Fahrer angemeldet, bei Airbnb seine Wohnung inseriert und sich bei Listminut' als Gärtner angeboten.



Sein Plan ging fast auf: 2124 Euro hat er in vier Wochen verdient, als Ziel hatte er sich ein Bruttoeinkommen von 2500 Euro gesetzt.











Was bringen Uber, Airbnb und Couchsurfing dem Anbieter?



Christophe Charlot interessiert sich seit Jahren für das Phänomen der Sharing Economie und für digitale Plattformen, die diese Konzepte des Teilens anbieten. Am Mittwoch sprach er während der Konferenz "Le modèle Uber et l'économie collaborative" über seine Erlebnisse.



Für ihn ist die Sharing Economy mittlerweile Teil der Gesellschaft und der Arbeitswelt geworden. Für Charlot sind einige der Vorteile der Ökonomie des Teilens ganz klar: Kunden zahlen für Dienstleistungen im Schnitt weniger als bei traditionellen Unternehmen und Menschen, die auf einen oder mehrere Berufe angewiesen sind, finden auf den passenden Plattformen schnell einen Job.



Charlot weiß aber auch, dass das System einige negative Aspekte hat. Viele Angestellte - wenn man sie denn so nennen kann - haben keinen richtigen Berufsstatus, haben weder fixe Urlaubstage noch feste Arbeitszeiten und müssen, wenn sie beispielsweise für Uber fahren, für Autoreparaturen und Benzin selbst aufkommen.

Uber als Feind



Das ist auch einer der vielen Kritikpunkte von Karim Asnoun. Er ist Generalsekretär der Gewerkschaft von CGT Taxis in Frankreich und muss, seitdem es Uber gibt, gegen eine ganz neue Art der Konkurrenz ankämpfen. "Ich bin gegen diese Idee der digitalen Plattformen", sagt er gleich zu Beginn seines Beitrags. Mit Teilen habe das gar nichts zu tun, denn "diese Firmen sind nur da, um Profit zu machen", so Asnoun weiter.



Asnoun hat eine viel deutlichere Position als Charlot. Wörter wie "Kampf", "Feind", "Mafia" fallen. Er kritisiert auch, dass die Politik nichts gegen Firmen wie Uber unternimmt und klare Grenzen setzt. "Die Uber-Fahrer machen den gleichen Job wie wir, ohne sich an die gleichen Regeln halten zu müssen", so Asnoun.



Tatsächlich zahlen Firmen von digitalen Plattformen nicht in jedem Land Steuern, die "Angestellten" müssen keine Ausbildung durchlaufen und im Fall von Uber haben die Fahrer keine Taxilizenz. Und erst langsam aber sicher gehen einzelne Länder gegen Firmen Uber vor. Als die Regierung in Dänemark die Gesetze verschärfen wollte, zog sich Uber aus dem dänischen Markt zurück. In London wurde der Fahrdienst von den Behörden rausgeschmissen. Man warf dem Unternehmen Verantwortungslosigkeit vor.



"Wir sind nicht gegen die Technologie", sagt Asnoun am Ende seines Vortrags. "Sie muss aber im Dienste der Gesellschaft stehen." Immerhin würde hinter jedem Taxijob auch eine Existenz stehen.



Was das Gehalt der Fahrer angeht, sind Charlot und Asnoun einer Meinung - auch, wenn sie die auf unterschiedliche Art auslegen. Für Charlot akzeptieren die Uber-Fahrer, dass sie schlecht bezahlt werden. Sie sind sich dessen bewusst, nehmen es aber an. Für Asnoun ist diese Kritik zu schwach. "Sie müssen die schlechte Bezahlung ertragen, weil sie keine andere Möglichkeit haben", sagt er.



Beide wissen, dass das Geschäftsmodell der Sharing-Plattformen längst seinen Platz in der Gesellschaft gefunden hat. Für sie geht es jetzt darum, für eben dieses Modell Regeln und Richtlinien zu finden.



