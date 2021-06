Yves Feltes war 25 Jahre für die Pressearbeit bei SES verantwortlich und gründete eine Kommunikationsagentur für den Raumfahrt-Sektor.

Kommunikationsexperte

Yves Feltes ist gestorben

(mab) - Yves Feltes ist verstorben. Feltes war vor allem als ehemaliger Leiter der Unternehmenskommunikation des Satellitenbetreibers Société Européenne des Satellites (SES) bekannt. Dort war er von 1990 bis 2015 für die Pressearbeit verantwortlich und begleitete in dieser Zeit den Aufbau des luxemburgischen TV-Satelliten-Systems Astra.

2015 gründete Feltes die Kommunikationsagentur Ycomm speziell für den Raumfahrt- und Hightech-Sektor, wo er bis zuletzt als Communications and Media Consultant arbeitete. Begonnen hatte Feltes seine Karriere als Journalist beim Lëtzebuerger Land.

Yves Feltes (rechts) mit dem ehemaligen CEO von SES Romain Bausch. Foto: Marc Wilwert

SES bestätigte den Tod am Montag auf Nachfrage. „Mit großer Bestürzung haben wir bei SES von Yves' Ableben erfahren“, sagte Suzanne Ong, Leiterin der Unternehmenskommunikation.

„Yves war ein großartiger Kollege und ein guter Freund für viele von uns. Auch nachdem er das Unternehmen verlassen hatte, blieb er mit SES in Kontakt und wurde für seine tiefen Einblicke in die Raumfahrt- und Satellitenindustrie sehr geschätzt“, so Ong.





