Kommentar: Logisch!

Es ist schwer zu argumentieren, dass die Steuerpolitik der einzelnen Länder keinen Einfluss auf den gemeinsamen EU-Markt hat.

Wenn Luxemburg an der Einstimmigkeit festhält, muss es sich dann den Vorwurf gefallen lassen, Rosinenpickerei zu betreiben.

Die Kommission will weg von der Einstimmigkeitsregel in Steuerfragen. Das ist insofern logisch, weil die Behörde immer wieder mit ansehen muss, wie ihre Vorschläge auf der Palliativstation landen, weil irgendein Land dagegen ist. Luxemburg hält dagegen an der Einstimmigkeitsregel fest. Das ist insofern logisch, weil … Ja wieso denn eigentlich?



Luxemburgs EU-Politik stützt sich traditionell auf zwei Aspekte: die Vertiefung des EU-Binnenmarkts und die Verteidigung der Gemeinschaftsmethode, bei der EU-Staaten und das Europaparlament per Mehrheitsbeschluss gemeinsam entscheiden ...