Die Gewerkschaften OGBL und LCGB bemängeln "Alleingang" der Aleba bei den Tarifverhandlungen im Bank- und Versicherungsgewerbe.

Wirtschaft 2 Min.

Kollektivvertrag im Bankgewerbe: Aleba als "nützliche Idioten"

Nadia DI PILLO Die Gewerkschaften OGBL und LCGB bemängeln "Alleingang" der Aleba bei den Tarifverhandlungen im Bank- und Versicherungsgewerbe.

Als einseitige und gegen die Interessen der Beschäftigten gerichtete Vereinbarung bezeichnen die Gewerkschaften OGBL-SBA und LCGB-SESF das Abkommen zwischen der Aleba, der Bankenvereinigung (ABBL) et dem Verband der Luxemburger Versicherungen (ACA). Die drei Parteien hatten am 9. November eine grundsätzliche Vereinbarung angekündigt, um einen neuen Tarfivertrag für die nächsten drei Jahre abzuschliessen. Die Gewerkschaften OGBL-SBA und LCGB-SESF zeigen sich über das Vorgehen verärgert und prangern die „Geheimverhandlungen“, die zwischen den drei Parteien stattgefunden haben, an.

„Wir haben seit Jahrzehnten an den Verhandlungen der beiden Tarifverträge teilgenommen. Wir können uns nicht erklären, warum die Aleba jetzt im Alleingang handelt“, sagt Véronique Eischen vom OGBL. „Wir können auch nicht verstehen, warum die Aleba jetzt die Gewerkschaftsfront sprengt. Die einzig mögliche Antwort wäre, dass die Vertreter der Aleba die nützlichen Idioten der ABBL und ACA sind“.

Zudem bedauert die Gewerkschaft, dass die Delegierten in den Unternehmen nicht über die Verhandlungen informiert wurden. „Man muss sich die Frage stellen, wo diese Verhandlungen überhaupt stattgefunden haben, in welcher Küche, in welchem Bistro oder in welchem Hinterzimmer und mit wem“, sagt Véronique Eischen und wirft der Aleba „Desinformation“ vor.



„Rechtlich fragwürdig“

Die Gewerkschaft bezeichnet die Vorgehensweise der Aleba als „Trauerspiel“ und unter rechtlichen Gesichtspunkten als „äusserst fragwürdig“. Das Kollektivvertragsgesetz siehe nämlich vor, dass bei Verhandlungen eine „Commission de négociation“ eingesetzt wird, in der die national repräsentativen Gewerkschaften einbezogen werden. „Und in diesem Fall sind das der OGBL und der LCGB“, sagt Véronique Eischen.

Sie weist darauf hin, dass die beiden Gewerkschaften in den letzten Sozialwahlen zusammen 50,78 Prozent der Stimmen in der Arbeitnehmerkammer (CSL) bekommen haben - die Aleba nur 49,2 Prozent und „das ist eine Minorität, keine Mehrheit mehr“, betont Véronique Eischen.

Une nouvelle convention collective pour la banque et l'assurance L'ABBL et l'ACA ont annoncé lundi soir avoir trouvé un accord de principe avec l'Aleba pour une convention collective pour les années 2021-2023.

Laut Gewerkschaft darf die Aleba somit die Kollektiverträge nicht alleine unterschreiben. „Wir dürfen die Tarifverträge auch nicht alleine unterschreiben - wir können das nur mit der Aleba zusammen machen“, stellt die Gewerkschaftlerin fest. Und fügt hinzu: „Deshalb verstehen wir nicht, warum gerade jetzt die Aleba und die Arbeitgeberseite diesen Weg eingeschlagen haben. Diesen Gang hätten wir uns sparen können.“



„Eine schlechte Vereinbarung“

Darüber hinaus kritisiert sie eine „schlechte Vereinbarung“. „Fakt ist, dass die ABBL und die ACA die einzigen Gewinner sind“, bedauert Véronique Eischen und wirft der Aleba vor, die „Beschäftigten aus beiden Sektoren verraten zu haben“. „Der Generalsektretär der Aleba hat zugegeben, keine Lust auf sechsmonatige Verhandlungen zu haben. Das aber ist die eigentliche Arbeit einer Gewerkschaft - verhandeln, um substanzielle Verbesserungen für die Beschäftigen zu erreichen. Die Aleba hat sich aber wie immer für den kleinsten gemeinsamen Nenner entschieden.“ Das entspreche nicht den ethischen Grundsätzen und Regeln einer Gewerkschaft.

Auch der Präsident des LGCB-SESF Gabriel Di Letizia wirft der Aleba vor, den vergangenen Kollektivertrag eins zu eins übernommen zu haben. „Das ist eigentlich ein Skandal, denn dem Bankensektor und den Versicherungen geht es sehr gut - sie haben sich gut durch die Krise geschlagen. Es gibt also keinen Grund, den vorherigen Kollektivvertrag ohne Verbesserungen weiterzuführen“, meint auch Véronique Eischen.

Die beiden Gewerkschaftler wollen nun die Verhandlungen weiterführen und einen Forderungskatalog vorstellen. „Wir halten uns an die normalen Prozesse“, so Di Letizia. Auf welche Seite sich die Aleba stellen wird, ist nicht geklärt. „Sie hat ja bereits einen Vertrag mit der Arbeitgeberseite unterschrieben“.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.