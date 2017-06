(M.G.) - Bank- und Versicherungsangestellte haben im Durchschnitt die günstigsten Kollektivverträge was bezahlte Urlaubstage betrifft. Die allgemein gültigen Kollektivverträge für diese Branchen sehen jeweils 33,5 und 34,5 bezahlte Urlaubstage im Jahr vor. Das geht aus der Antwort des Arbeitsministers Nicolas Schmit auf eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Aly Kaes und Marc Spautz hervor.



Lediglich Krankenhausangestellte haben mit 35 Tagen mehr Urlaub pro Jahr. Allerdings nur statistisch gesehen. In den 35 Tagen sind nämlich auch die zehn gesetzlichen Feiertage mit inbegriffen, an denen Krankenhäuser weiter funktionieren müssen und die für die Angestellten in normale Urlaubstage umgewandelt werden.



Insgesamt sehen 11 von 29 allgemein gültigen und 169 von 178 betrieblichen Kollektivverträgen mehr als 25 bezahlte Urlaubstage vor.