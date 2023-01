Der Feuerwerkhersteller Weco entschuldigt sich für schlechte Witze auf Beipackzetteln seiner Produkte.

Schuss nach hinten

Knallbonbons mit frauenfeindlichen Sprüchen

Der Feuerwerkhersteller Weco entschuldigt sich für schlechte Witze auf Beipackzetteln seiner Produkte.

(dpa/he) Weco, Europas Marktführer in Sachen Feuerwerk, fliegt kurz nach Silvester die eigene Ware um die Ohren. Grund dafür sind sexistische Sprüche und frauenfeindliche Witze auf Beipackzetteln von Silvester-Knallbonbons, für die das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen nun um Entschuldigung bittet.

Jan Delay ist fassungslos

Man bedauere, dass die Sprüche in Umlauf gelangt seien, und finde die dargestellten Inhalte weder witzig noch geschmackvoll noch zeitgemäß, teilt der Hersteller am Montag auf dpa-Anfrage mit und reagiert damit auch auf einen Twitter-Tweet des Musikers Jan Delay. Dieser hatte sich in der Silvesternacht über die Witze empört und ein Foto davon gepostet. Er sei angesichts der Frauenfeindlichkeit sprachlos, so der Musiker. Auf einem der Zettelchen ging es um Gewalt gegen Frauen.

Zahlreiche andere Twitter-Nutzer posteten daraufhin eigene Fotos mit ähnlichen Knallbonbons-Sprüchen und äußerten ebenfalls Kritik. „Wir entschuldigen uns hiermit ausdrücklich bei allen Personen, die sich von den Texten beleidigt oder angegriffen fühlen“, heißt es in dem Firmen-Statement. „Diskriminierung lehnen wir in jeglicher Form ab!“

Möglicherweise aus älteren Produktchargen

Man sei „mit derselben Problematik“ schon vor fünf Jahren konfrontiert gewesen. Damals habe man „alle textlichen Inhalte einer umfangreichen Überarbeitung unterzogen“. In den danach hergestellten Produktionschargen seien Knallbonbons mit solchem Inhalt nicht mehr enthalten gewesen. Allerdings könne es sein, dass Produkte aus älteren Produktionschargen erst kürzlich an Endverbraucher verkauft worden seien.

Das sei üblich, da Feuerwerk kein Mindesthaltbarkeitsdatum habe und Produktionschargen nie komplett in nur einem Jahr verkauft werden, sondern schrittweise über einen längeren Zeitraum. 2020 und 2021 hatte es wegen der Corona-Pandemie keinen Feuerwerksverkauf in Deutschland gegeben.



