Seit Anfang des Jahres ist luxemburgisches Mehl in amerikanischen Regalen zu finden: Mit seinen Fertigbackmischungen will der Geschäftsführer der Kleinbettinger Mühle, Jean Muller, die amerikanische Kundschaft überzeugen.

Kleinbettinger Mühle setzt auf Amerika

Mara BILO Seit Anfang des Jahres ist luxemburgisches Mehl in amerikanischen Regalen zu finden: Mit seinen Fertigbackmischungen will der Geschäftsführer der Kleinbettinger Mühle, Jean Muller, die amerikanische Kundschaft überzeugen.

Louis ist ein junger Mann, er trägt ein blau-weiß-gestreiftes Hemd und einen roten Schal. Er ist der Nachfahre einer jahrhundertealten luxemburgischen Müllerfamilie und reist durch die ganze Welt, um dort entdeckte Spezialitäten mit nach Amerika zu bringen. Und ihm entgeht nichts: Pfannkuchen aus Frankreich, Cookies mit Schokolade aus Belgien, Apfelstreusel aus Großbritannien, Pancakes aus Kanada und Brownies aus New York. Soweit die Geschichte, die sich eine luxemburgische Marketingagentur ausgedacht hat.



„Louis“ reist durch die ganze Welt, um dort entdeckte Spezialitäten mit nach Amerika zu bringen - wie, zum Beispiel, die Brownies aus New York. Foto: Guy Jallay

Der Vater der Comicfigur „Louis“ heißt Jean Muller, er ist Geschäftsführer der Kleinbettinger Mühle. „Louis“ ist das Gesicht der neuen Produktpalette, die die Mehlmühle neuerdings in den USA verkauft. „Wir haben uns im vergangenen Jahr dafür entschieden, auch in den amerikanischen Markt einzusteigen“, erklärt Jean Muller. „Deshalb haben wir ,Louis‘ mit ins Boot geholt.“

Es handelt sich bei den seit Anfang des Jahres in den USA verkauften Produkten um Fertigbackmischungen – meist muss nur eine einzige Zutat, zum Beispiel Milch, hinzugefügt werden. Damit will der junge Geschäftsführer die amerikanische Kundschaft überzeugen: „Es ist ein sehr wettbewerbsintensiver Markt. Aber bei konkurrierenden Angeboten müssen oft noch mehrere Zutaten wie Butter oder Eier beigemischt werden“, erklärt er. „Darüber hinaus glauben wir, dass die Qualität der Mischungen gut ankommen wird – unsere Fertigbackmischungen schmecken wie hausgemacht.“



Zufrieden mit dem neuen Design: Geschäftsführer Jean Muller (rechts) und Verkaufsleiter Frédéric Baijot steigen in den amerikanischen Markt ein. Foto: Guy Jallay

Das seit 1704 bestehende Traditionshaus gehört zu den wenigen noch aktiven Mühlen in Luxemburg. Im Jahr 2011 hatte die Familie Muller die neue Produktlinie „Farin'Up“ gestartet. Mit modernem Look und wiederverschließbaren Plastikverpackungen wollten die Muller überzeugen. Ein voller Erfolg: Die in den USA verkauften Dessertmischungen sind Teil der „Farin'Up“-Linie, die mittlerweile 40 Produkte zählt – von Mehl bis hin zu Grieß, Quinoa und verschiedenen Körnern. Seit der Einführung der Produktpalette ist der Anteil der an Endverbrauchern verkauften Produkte deutlich gestiegen: Im vergangenen Jahr gingen sieben Prozent der Produktion an Endverbraucher und 93 Prozent an industrielle Großkunden in der Lebensmittelindustrie; vor 2011 waren es noch zwei und 98 Prozent.

Erste Verkaufsstelle Boston

Die Eroberung des amerikanischen Marktes hat mit Jean-Luc Brosius angefangen. Der ehemalige Luxemburger Staatsbeamte, USA-Liebhaber, ist für die Mühle im Juni des vergangenen Jahres nach Amerika geflogen und hat dort ein Büro aufgemacht, um die Lebensmittelhändler von der Qualität des luxemburgischen Mehles zu überzeugen. „Wir verkaufen dort eigentlich unsere gesamte Produktpalette ,Farin'Up‘, aber der große Fokus unserer Tätigkeit in den USA liegt auf das Dessertsortiment“, erklärt Frédéric Baijot, Verkaufsleiter der Kleinbettinger Mühle.

Der Hauptkunde der Familie Muller in den USA ist einer der größten Lebensmittelhändler der Welt, Ahold Delhaize. Der Konzern, 2016 durch die Fusion von dem niederländischen Ahold und der belgischen Gruppe Delhaize entstanden, verkauft die „Farin'Up“-Produkte in einer seiner Supermarktketten, Giant. „Wir sind in mehr als 180 Geschäften auf der amerikanischen Ostküste, in der Umgebung von Boston, vertreten“, freut sich Jean Muller.

Und die Rechnung geht für die Mühle auf: „Die ersten Zahlen sind vielversprechend“, sagt Verkaufsleiter Frédéric Baijot. „Das Produkt, das dort am meisten verkauft wird, ist die Backmischung für Pfannkuchen.“ Anders in Europa: Auf dieser Seite des Atlantiks sind die Pancakes sehr beliebt – „wahrscheinlich, weil wir hier wissen, wie man ,Crêpes‘ selber macht!“, witzelt Baijot.

Seit Januar tritt nun jeden Monat ein Container mit etwa 20 Tonnen „Farin'Up“-Produkten die lange Reise von Luxemburg in die USA per Lastwagen und Schiff an. Noch stellt das nur ein Prozent des Gesamtgeschäftes der Mehlmühle dar; Geschäftsführer Muller will seine Expansionsstrategie aber fortsetzen. Derzeit verhandelt Jean-Luc Brosius, der Vertreter des Kleinbettinger Traditionshauses in Amerika, mit weiteren Lebensmittelhändlern, um das Dessertsortiment auch an anderen Adressen zu verkaufen. „Ziel ist es, unsere Präsenz in Amerika auszubauen“, erklärt Jean Muller. Weitere erste Kontakte wurden bereits mit Lebensmittelhändlern in Neukaledonien und Japan geknüpft.



Der von der Kleinbettinger Mühle betriebene Foodtruck wird bald die Westküste der USA entlang fahren, um neue Kunden zu gewinnen. Foto: Mühle von Kleinbettingen

Europa geht vor

Der Fokus der Mühle liegt allerdings weiterhin auf Luxemburg und Europa – das ist Jean Muller wichtig. So existiert das in den USA verkaufte Dessertsortiment bereits auf dem europäischen Markt; „die Verpackung ist nur anders“, sagt Frédéric Baijot. Das neue Design sollte aber auch bald in den Regalen der luxemburgischen Supermärkten ankommen – ein genaues Datum steht dafür allerdings noch nicht fest. „Wir wollen mit ,Louis‘ auch hierzulande eine starke Marke schaffen, die die luxemburgischen Verbraucher besser kennen“, erklärt Jean Muller die Strategie.

Derzeit sind die Produkte aus Kleinbettingen in 13 europäischen Ländern vertreten, darunter Belgien, Deutschland, Finnland, Irland, Italien, die Niederlande, Polen, die Schweiz und Spanien. Auch plant die Familie Muller – trotz des immer noch drohenden Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union – eine Zusammenarbeit mit einem Lebensmittelhändler in Großbritannien zu starten.

20 Prozent der Gesamtproduktion der Mühle wird auf dem luxemburgischen Markt verkauft, 79 Prozent der Produktion geht in andere europäische Länder und ein Prozent in die USA. Für 2019 rechnet Geschäftsführer Muller mit einem Umsatz von 50 Millionen Euro; die Mühle beschäftigt insgesamt 63 Mitarbeiter. Mehr als die Hälfte der von der Mühle verarbeiteten Weizen werden zu Grieß gemahlen, aus der anderen Hälfte wird Mehl hergestellt. „Wir sind für unser Mehl bekannt, obwohl wir mehr Grieß verkaufen!“, lacht Jean Muller.



„Lëtzebuerger Weess“

Wie groß das Engagement der Kleinbettinger Mühle für Luxemburg und seine Verbraucher ist, zeigt auch die Teilnahme der Familie Muller am Programm „Produit du terroir – Lëtzebuerger Weess, Miel a Brout“. Ziel der im Jahr 1999 von der Landwirtschaftskammer gegründeten Initiative ist es, „regionale Produkte herzustellen und gleichzeitig die Natur zu respektieren“, erklärt Jean Muller. Dafür arbeitet die Mühle mit 250 lokalen Bauern zusammen, die 18 000 Tonnen Weizen auf etwa 3 000 Hektar ernten. „Dank dieser Zusammenarbeit können wir qualitativ hochwertige Lebensmittel für die luxemburgischen Verbraucher produzieren“, so der Geschäftsführer aus Kleinbettingen. „Manche Pestizide und Herbiziden sind leider unerlässlich; bei diesem Programm wird aber darauf geachtet, dass nur sehr wenig Pestiziden und Herbiziden verwendet werden.“

Das Programm spiegelt insgesamt die steigende Qualität des Landbaus in Luxemburg wider, wie Jean Muller feststellt. „Vor 20 Jahren wurden in unserer Mühle noch amerikanische Weizen gemahlen. Heute gehören die in Luxemburg hergestellten Weizen zu den besten in Europa.“



Das Ziel: weniger Kunststoff Die im Jahr 2011 von der Familie Muller gestartete neue Produktlinie „Farin'Up“ wird in Plastiktüten mit Drehverschluss verkauft. Damals eine innovative Geschäftsidee, aber: Jetzt, da die Europäische Union und die nationalen Regierungen in Europa dem Plastikmüll den Krieg erklärt haben, wird die Verwendung von Kunststoffverpackungen – besonders, wenn sie nicht wiederverwendbar sind – immer schärfer kritisiert. „Wir sind uns dessen bewusst“, sagt der Geschäftsführer der Kleinbettinger Mühle Jean Muller. „Schon vor acht Jahren war diese Lösung nicht zufriedenstellend. Derzeit gibt es aber keine bessere Möglichkeiten auf dem Verpackungsmarkt.“ Ziel der Mühle ist es allerdings, die Verwendung von Kunststoffen, so weit es geht, zu vermeiden. Deshalb arbeitet Jean Muller schon seit Langem mit den Firmen, die Verpackungen herstellen, zusammen, um eine leichtere Tüte – die also weniger Plastik enthält – herzustellen. „Das ist ein erster Schritt“, stellt Frédéric Baijot, Verkaufsleiter der Kleinbettinger Mühle, fest. „Dabei wollen wir es aber nicht belassen. Wir lassen uns zwei Jahre: Bis 2021 wollen wir, dass 100 Prozent unserer Verpackungen recycelbar und wiederverwendbar sind.“ Derzeit werden die Plastikverpackungen, die die Familie Muller für ihre Produkte nutzt, in Italien und Polen hergestellt.