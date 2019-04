Eigentlich wollte das EU-Gericht ein Urteil über Beihilfen des Hunsrück-Airports fällen - jetzt wies es die Klage der Lufthansa ab.

Klage zum Flughafen Hahn abgewiesen

(MeM) - Das EU-Gericht in Luxemburg verkündet ein Urteil, das auch für den Luxemburger Flughafen von Interesse ist - dachte man. Das Urteil, das am Mittwoch hätte gesprochen werden sollen, wurde auf Freitag verschoben. Doch es kommt zu kein Urteil in der Sache: Die Klage zu Staats- Beihilfen für den Hunsrück-Flughafen Hahn sei abgewiesen worden, teilte das Gericht statt dessen mit.



Begründung: Die Klage der Lufthansa wegen Wettbewerbsverzerrung sei unzulässig, da die Lufthansa ihre Klagebefugnis nicht nachgewiesen habe.



Hintergrund ist der Beschluss 2016/789 der EU-Kommission über die staatliche Beihilfe Deutschlands über die Finanzierung des Flughafens Frankfurt-Hahn und die finanziellen Beziehungen zwischen dem Flughafen und Ryanair von 2014.



Darin entschied sie, dass die staatlichen Beihilfen, die Deutschland zwischen 2001 und 2012 zugunsten der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH gewährt habe, mit dem Binnenmarkt vereinbar seien. Auch die zwischen Ryanair und Flughafen Frankfurt-Hahn geschlossenen Verträge über Flughafenentgelte stellten keine staatliche Beihilfe dar. Dagegen hatte die Lufthansa Klage erhoben.

Die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen waren früher Gesellschafter des Hunsrück-Flughafens. Heute hält nur noch Hessen 17,5 Prozent. Die anderen 82,5 Prozent hat der chinesische Mischkonzern HNA 2017 erworben. Der Hahn ist ein Drehkreuz der Lufthansa-Konkurrenten Ryanair, obwohl die irische Fluggesellschaft hier zuletzt etliche Verbindungen gestrichen hatte.