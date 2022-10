Der Konzern soll über ein Gemeinschaftsunternehmen indirekt an der Treibstofflieferung für russische Kampfflugzeuge beteiligt gewesen sein.

Angriff auf die Ukraine

Klage gegen TotalEnergies wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen

(AFP) - Zwei Vereinigungen haben in Paris Klage wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen gegen den französischen Konzern TotalEnergies eingereicht. Ihm wird vorgeworfen, ein Ölfeld in Russland weiter ausgebeutet und die Herstellung von Treibstoff ermöglicht zu haben, der von russischen Flugzeugen im Ukraine-Konflikt verwendet wurde, wie AFP am Freitag aus einer mit dem Fall vertrauten Quelle erfuhr.

Die Klage wurde am Donnerstag von der in Frankreich ansässigen Organisation Darwin Climax Coalition und der ukrainischen Organisation Razom we stand, die ein Embargo für die Einfuhr fossiler Energieträger aus Russland fordert, bei der nationalen Antiterrorismus-Staatsanwaltschaft eingereicht. Diese ist für Kriegsverbrechen zuständig.

Unternehmen weist Vorwürfe zurück

Auf Anfrage von AFP verurteilte der französische Konzern „empörende“, „verleumderische“ und „unbegründete“ Anschuldigungen. Die Klage, die der AFP vorliegt, erinnert daran, dass TotalEnergies bis September 49 Prozent des Joint Ventures Terneftegaz besaß, das das Termokarstowoje-Feld im hohen Norden Russlands ausbeutet. Die restlichen 51 Proztent hielt der russische Konzern Novatek, an dem TotalEnergies mit 19,4 Prozent beteiligt ist.

Totalenergies bestreitet Lieferungen an russische Luftwaffe Der Vorwurf: Der Energiekonzern soll über ein Gemeinschaftsunternehmen indirekt beteiligt sein.

Laut einem Artikel der französischen Tageszeitung Le Monde vom 24. August, der sich auf mehrere Dokumente und eine Untersuchung der NGO Global Witness stützte, lieferte das Termokarstowoje-Gasfeld jedoch Gaskondensat an eine Raffinerie in der Nähe von Omsk in Sibirien, die daraus Treibstoff herstellte. Dieser wurde dann verschifft, um russische Flugzeuge zu betanken, die mindestens bis Juli letzten Jahres in den Konflikt in der Ukraine verwickelt waren.

Indirekt Luftangriffe unterstützt

Nach der Veröffentlichung des Artikels in Le Monde hatte der französische Energieriese versichert, dass er „kein Kerosin für die russische Armee“ herstelle. Zwei Tage später hatte er mitgeteilt, dass er sich am 18. Juli darauf geeinigt habe, seine 49 Prozent an Terneftegaz an Novatek zu verkaufen. Dieser Verkauf wurde im September abgeschlossen.

Den Klägern zufolge hat TotalEnergies „durch die Fortsetzung der Ausbeutung des Termokarstowoje-Feldes“ nach der am 24. Februar begonnenen russischen Invasion in der Ukraine „dazu beigetragen, der russischen Regierung die notwendigen Mittel für die Begehung von Kriegsverbrechen“ in dem Land zur Verfügung zu stellen, in dem die russische Armee unter anderem Luftangriffe gegen Zivilisten geflogen hatte.

Frankreich zum Handeln aufgefordert

„TotalEnergies weist kategorisch alle unbegründeten Behauptungen von Global Witness zurück, die im August von der Zeitung Le Monde veröffentlicht wurden“, so der Konzern am Freitag, der zudem erklärte, dass die von Terneftegaz produzierten instabilen Kondensate „ins Ausland exportiert“ worden seien und daher von der russischen Armee nicht als Treibstoff für ihre Flugzeuge hätten verwendet werden können.

„Die Justiz kann nicht mehr blind sein angesichts der indirekten, aber wesentlichen Unterstützung, die multinationale Unternehmen für die Kriegsanstrengungen leisten, oder angesichts der beträchtlichen Gewinne, die multinationale Unternehmen nach der Invasion der Ukraine weiterhin erzielen“, kommentierten ihrerseits die Anwälte der Vereinigungen gegenüber AFP. Sie fügten hinzu: „Frankreich kann nicht gleichzeitig die Invasion verurteilen und untätig bleiben angesichts der Verhaltensweisen, die sie aufrechterhalten“.

