Klage gegen das „Wort“ abgewiesen

Ein Gericht in Paris hat festgestellt, dass ein von dem Unternehmer Gerard Lopez beanstandeter "Wort"-Artikel keine verleumderischen Angaben enthält.

Das Tribunal de Grande Instance in Paris hat eine Klage des Unternehmers Gerard Lopez abgewiesen, die dieser gegen das „Luxemburger Wort“ eingereicht hatte. Lopez sah seinen Ruf durch einen Artikel beschädigt, den diese Zeitung am 28. Oktober 2016 unter dem Titel „Les liaisons dangereuses de Gerard Lopez“ im Rahmen der Berichterstattung über den Korruptionsskandal rund um den staatlichen malaysischen Investitionsfonds 1MDB veröffentlicht hatte.

In seinem Urteil vom 15. Oktober 2018, das jetzt veröffentlicht wurde, stellt das französische Gericht fest, dass der beanstandete Wort-Artikel weder direkt noch indirekt irgendwelche verleumderischen Angaben enthält. Lopez hatte gegen das Medienhaus Saint-Paul, den Verlag des Luxemburger Wort und den Journalisten Pierre Sorlut auf Schadensersatz geklagt.

Gegen das Urteil in erster Instanz ist eine Berufung möglich. Zwei weitere Verfahren, die von Gerard Lopez in der gleichen Sache angestrengt wurden, sind noch vor Gerichten in der Schweiz und in Luxemburg anhängig. LW