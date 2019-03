Kirchberg: Demonstration für "freies" Internet

Gegen die neue EU-Urheberrechtsdirektive wurde am Samstagnachmittag in Kirchberg demonstriert. Man begrüße zwar eine neue Regelung, allerdings sei diese zu strikt.

(rc /dpa) - Auf der Place de l'Europe in Kirchberg (Luxemburg-Stadt) versammelten sich am Samstagnachmittag rund 100 Personen, um gegen die neue europäische Copyright-Regelung zu demonstrieren. So wie in Luxemburg waren auch in anderen europäischen Städten Demonstrationen gegen die Reform angekündigt, über die das Europaparlament am Dienstag abstimmen soll.











Wie Finnland, Italien, Holland und Polen übt so auch das Großherzogtum Kritik an der neuen Direktive aus: Man begrüße zwar eine neue Regelung, allerdings sei die geplante Reform in manchen Aspekten, hauptsächlich Artikel 11 und Artikel 13, zu strikt ...