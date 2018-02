Die Kinepolis-Kinos in Luxemburg wurden im Jahr 2017 weniger besucht. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Gruppe eine Besucherzahl von einer Million Besucher. Im Jahr 2016 waren es 100 000 mehr.

Kinepolis: Weniger Besucher im Jahr 2017

Mara Bilo

„Die Ergebnisse in Luxemburg sind nicht alarmierend“, betont Eddy Duquenne, Geschäftsführer der Kinepolis-Gruppe. Die sinkenden Zahlen erklärt er durch die Filmauswahl und die Bauarbeiten von der Tram. „Der Kinokomplex in Kirchberg wurde auch im vergangenen Jahr an neue Restaurants und Bars vermietet“, sagt Duquenne. Dadurch sind auch die Immobilienprodukte der gesamten Kino-Gruppe um 11,1 Prozent gestiegen, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Jahr 2017 verzeichnete die gesamte Kinepolis-Gruppe einen Umsatzwachstum von 9,4 Prozent und einen Anstieg der Besucherzahlen um 6,2 Prozent.

Die Kinepolis-Gruppe betreibt in Europa 50 Kinos, in Luxemburg, Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, der Schweiz und Polen. Im Dezember des vergangenen Jahres hat Kinepolis auch die kanadischen „Landmark Cinemas“ erworben. Somit betreibt Kinepolis derzeit insgesamt 94 Kinos weltweit.