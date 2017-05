Die Kinepolis Gruppe veröffentlichte die Zahlen für das erste Trimester 2017 und gab bekannt, dass die allgemeinen Besucherzahlen in den ersten drei Monaten 2017 um 0,8 zurückgegangen seien. In Luxemburg sind sie um 1,6 Prozent zurückgegangen.



In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass das laufende Ebita der Gruppe dagegen steige – dies liege unter anderem an der Verbesserung der Betriebseffizienz. Durch unterschiedliche Investitionen sei aber auch die Nettoverschuldung im Vergleich zu Ende 2016 gestiegen.



Erst am 5. April 2017 wurden Utopolis Kirchberg und Utopolis Belval offiziell in das Softwaresystem der Kinepolis-Gruppe integriert und aus der Internetseite utopolis.lu wurde kinepolisluxembourg.lu. Die Gruppe plant noch weitere Neuerungen in Luxemburg: Neben Selbstbedienungskassen sollen die Kinos in Kirchberg und Belval unter anderem auch neue Sitze und Böden bekommen.

Eine größere Renovierung des Kinokomplexes in Kirchberg sei erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.