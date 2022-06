Die Restaurantkette wird im kommenden Jahr zwei Filialen im Großherzogtum eröffnen.

Marnach und Pommerloch

KFC kommt nach Luxemburg

Fans des Fastfood-Riesen dürfen sich freuen: Kentucky Fried Chicken kommt nach Luxemburg. Im Jahr 2023 werden gleich zwei KFC-Restaurants im Norden des Landes Kunden empfangen.

Einerseits wird eine Niederlassung im Centre Commercial Shopping Mile in Marnach eingerichtet, das zweite Restaurant entsteht in Pommerloch. Man habe in den Nachbarländern Luxemburgs eine breite Akzeptanz festgestellt und so sei der Schritt nur logisch gewesen, so Geoffrey Gobraiville von der Betreibergesellschaft EG Group.

Den Kunden soll ein modernes Ambiente mit Terrasse und Drive-in angeboten werden. Mit den beiden Restaurants im Norden des Landes ist es nicht getan: Auf lange Sicht kann man sich zwischen fünf und zehn Filialen in Luxemburg vorstellen.

Historie

KFC ist ein auf Geflügel spezialisiertes Gastronomie-Unternehmen. Die Geschichte von KFC begann mit einem Mann und seiner Begeisterung fürs Kochen: Harland D. Sanders. Im Jahre 1939 findet Sanders die perfekte Rezeptur, einer Mischung aus elf Gewürzen und Kräutern, für seine Hähnchenspezialitäten. Dieses schmackhafte Originalrezept bleibt bis heute unverändert und geheim.



