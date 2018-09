Der US-Fastfood-Konzern McDonald's hat nach einer Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter in Luxemburg nicht von illegalen Steuervergünstigungen profitiert. Luxemburg habe nicht gegen EU-Beihilferegeln verstoßen, teilte die EU-Kommission mit.

Keine illegalen Steuertricks in Luxemburg

(dpa/C./aa) - Die EU Kommission hatte im Dezember 2015 eingehende Ermittlungen eingeleitet und damals vermutet, dass McDonald's in Luxemburg illegale Absprachen treffen konnte, die es dem Unternehmen ermöglichten, in dem Land keine Körperschaftssteuern zu zahlen. Auch in den USA zahlte McDonald's auf in Luxemburg erzielte Gewinne keine Steuern.



"Die doppelte Nichtbesteuerung in diesem Fall beruht auf einer Inkompatibilität zwischen dem luxemburgischen und dem US-Steuerrecht und nicht auf einer Sonderbehandlung durch Luxemburg", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Nach geltendem Recht ist es EU-Staaten in der Regel verboten, einzelnen Unternehmen Vorteile - etwa in Form von Steuerermäßigungen - zu gewähren, wenn dadurch der Wettbewerb verzerrt wird.

Das luxemburgische Finanzministerium teilte mit, Luxemburg habe während der gesamten Untersuchung uneingeschränkt mit der Kommission zusammengearbeitet und begrüße es, dass die Kommission die von den luxemburgischen Behörden ergriffenen Maßnahmen zur Vermeidung vergleichbarer Fälle in der Zukunft anerkannt habe.



Finanzminister sieht Rechtsauffassung Luxemburgs bestätigt



Finanzminister Pierre Gramegna erklärte: "Ich freue mich, dass die Kommission feststellt, dass die Anwendung der damals geltenden Vorschriften mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar war. Diese Entscheidung bekräftigt die Rechtsauffassung Luxemburgs, dass die Anwendung der damals geltenden Vorschriften zu einem Ergebnis geführt haben könnte, das nicht mehr dem gegenwärtigen Geist des nationalen und internationalen Steuerrahmens entspricht, es sich dabei aber nicht um staatliche Beihilfe gehandelt habe."



Wie das luxemburgische Finanzministerium weiter mitteilte, unterstützt Luxemburg voll und ganz das Projekt bezüglich Base Erosion and Profit Shifting (Beps) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und hat zur Annahme der Anti-Avoidance-Richtlinien (ATAD) auf EU-Ebene im Sinne gleicher Wettbewerbsbedingungen beigetragen.



In diesem Zusammenhang habe die Regierung der Abgeordnetenkammer einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der ersten ATAD-Richtlinie in luxemburgisches Recht und zur Änderung von Bestimmungen des Steuerrechts vorgelegt, um zu verhindern, dass die von der Kommission angesprochene Situation der doppelten Nichtbesteuerung in Zukunft eintrete.