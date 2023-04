Die 155 betroffenen Mitarbeiter des Experten für Spritzgussmaschinen können vorerst aufatmen.

Plan de Maintien dans l’Emploi

Keine Entlassungen bei Husky bis Jahresende

Thomas KLEIN Die 155 betroffenen Mitarbeiter des Experten für Spritzgussmaschinen können vorerst aufatmen.

(ThK) - Die Gewerkschaften können am Freitag erneut einen Teilerfolg verbuchen. Nur einen Tag nachdem man sich mit Dupont Teijin auf einen Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung (PME - Plan de Maintien dans l’Emploi) geeinigt hatte, konnte man das gleiche für Husky Technologies verkünden.

LCGB und OGBL gaben am Freitag bekannt, dass der PME eine Laufzeit von acht Monaten hat und bis zum 31. Dezember 2023 laufen wird. In dieser Zeit sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Daneben umfasse die Einigung Begleitmaßnahmen, die für die Aufrechterhaltung der Beschäftigung erforderlich sind, so die Gewerkschaften in einer Pressemitteilung.

Begleitausschuss

„Darüber hinaus haben sich die Parteien auf die Einrichtung eines Begleitausschusses geeinigt, der regelmäßig eine Bestandsaufnahme vornehmen beziehungsweise den Fortschritt der verschiedenen Maßnahmen des PME verfolgen wird, um die betroffenen Arbeitnehmer intern oder extern umzuschulen und neu einzusetzen, erforderlichenfalls durch einen angepassten Ausbildungsplan“, schreiben LCGB und OGBL.

Um die Umschulung und Wiedereingliederung der betroffenen Arbeitnehmer zu erleichtern, sei die ADEM, wie bei der sektoriellen Tripartite Industrie beschlossen, in den Begleitausschuss aufgenommen worden. Husky Technologies mit Sitz in Düdelingen hatte Ende März verkündet, sich aus dem Spezialverschlussgeschäft zurückziehen zu wollen. Das betrifft 155 der etwa 1.000 Arbeitnehmer in Luxemburg.

