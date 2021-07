Der Streit innerhalb der Opec ließ den Ölpreis auf den höchsten Stand seit 2014 schießen. Wie der Markt sich weiter entwickelt, ist unklar.

Keine Einigung auf Fördermengen

Die Unsicherheit am Ölmarkt wächst

Ein Barrel (159 Liter) Öl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurden am Dienstag in London zwischenzeitlich mit 76,98 Dollar gehandelt – der höchste Stand seit November 2014. Noch am gleichen Tag fielen allerdings Futures für die gleiche Marke in New York um bis zu 1,3 Prozent.

Vor weniger als einem Jahr waren die Preise für Rohöl aufgrund der Krise noch in Bodenlose gefallen, zeitweise waren sie sogar negativ. Der langen Rallye aufgrund der wirtschaftlichen Erholung könnte nun eine Phase der Unsicherheit folgen. Der wichtigste Grund dafür ist der Streit in der Opec+, einem großen Verbund von 23 erdölfördernden Staaten, der sich derzeit nicht auf eine gemeinsame Förderpolitik einigen kann.

Eigentlich sollte die seit der Corona-Krise gedeckelte Produktion ab August schrittweise weiter angehoben werden. Zudem bestand die Ölmacht Saudi-Arabien darauf, den generellen Produktionspakt vorzeitig zu verlängern. Beide Vorhaben trafen jedoch auf erheblichen Widerstand der Vereinigten Arabischen Emirate. Und anders als sonst wurde der Konflikt öffentlich ausgetragen.

Mehrere Entwicklungen denkbar

Doch wie wird es am Ölmarkt - und damit aller Voraussicht nach auch an den Zapfsäulen weitergehen? Nach Ansicht von Fachleuten sind mehrere Entwicklungen denkbar. Analysten der italienischen Bank Unicredit sehen die Möglichkeit weiter steigender Preise, wenn das unveränderte Angebot auf eine anziehende Nachfrage treffe. Die Schweizer Bank UBS weist jedoch darauf hin, dass bis August Zeit bleibe, um doch noch eine Einigung in der Opec+ herbeizuführen.

Preisschock 1973: Die Erdölkrise trifft die Wirtschaft hart Durch die Drosselung der Versorgung wurde den Industriestaaten im Herbst 1973 schlagartig bewusst, wie abhängig sie von Ölimporten waren.

Ungeachtet dessen schadet der Streit dem Ansehen des Verbunds und könnte seinen Zusammenhalt schwächen. Sollten sich in der Folge einzelne Anbieter weniger oder gar nicht mehr an die vereinbarten Produktionsmengen halten, würde das Ölangebot steigen, die Preise könnten also fallen. Analysten der Bank ING halten sogar einen Preiskrieg zwischen einzelnen Produktionsländern für denkbar. Einen solchen hatten sich Saudi-Arabien und Russland vor gut einem Jahr mitten in der ersten Corona-Welle geliefert. Die Ölpreise waren damals dramatisch eingebrochen.

