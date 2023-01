McDonald's verlässt verlässt das Land aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Nach Russland und Weißrussland ist dies der nächste Rückzug.

Fastfood-Kette kapituliert

Keine Big Macs mehr in Kasachstan

(AFP) - Der US-amerikanische Konzern McDonald's wird sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten aus dem an Russland angrenzenden Land Kasachstan zurückziehen, wie seine lokale Tochtergesellschaft jetzt bekannt gab.

Neue Restaurants unter neuem Namen

„Die von der Firma Food Solutions betriebene Fastfood-Kette wird ihre Tätigkeit unter der Marke McDonald's in Kasachstan aufgrund von Lieferschwierigkeiten aufgrund von Beschränkungen einstellen“, teilte McDonald's Kasachstan auf seiner Website ohne weitere Einzelheiten mit. In der Erklärung wurden weder die vom Westen gegen Kasachstans Nachbarland Russland verhängten Sanktionen noch der Krieg in der Ukraine erwähnt.

Im November hatte McDonald's die Einstellung seiner Geschäftstätigkeit in Kasachstan angekündigt und dies bereits mit Lieferproblemen begründet, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Die Restaurantkette beschäftigt in dem Land laut dieser Erklärung 2.000 Mitarbeiter. „Die Eröffnung neuer Restaurants unter einem neuen Namen wird in Kürze bekannt gegeben“, so das Unternehmen.

Russland nach mehr als 30 Jahren verlassen

In Kasachstan betreibt die Kette 24 Restaurants in sechs Städten. Sie ist dort seit 2016 etabliert. Wie viele große westliche Marken hatte McDonald's im Mai seinen Rückzug aus Russland nach mehr als 30 Jahren Präsenz in dem Land angekündigt. McDonald's hatte im November ebenfalls angekündigt, Weißrussland zu verlassen.

