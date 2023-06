Die geplante Betriebsaufgabe in Wecker ist aus Sicht des Landwirtschaftsministers kein Grund zur Sorge um die Versorgungssicherheit.

Cobolux-Schließung

Keine Angst vor Schweinepest und Rinderseuche

(he) - Rund 41.500 Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen wurden 2021 bei Cobolux geschlachtet, knapp 37.600 waren es im vergangenen Jahr. Wie viele Tiere es am Ende dann dieses Jahr sein werden, lässt sich noch nicht sagen. Fest steht aber, dass der Wert im kommenden Jahr auf null sinken wird. Denn vor einigen Wochen hat der Schlachtbetrieb in Wecker mitgeteilt, dieses Tätigkeitsfeld zum Jahresende einzustellen. Stattdessen sollen die Tiere zukünftig in Wittlich oder eben Ettelbrück getötet werden.

Tätigkeit auch im Notfall aufrechterhalten

Das Schlachthaus in Ettelbrück wird damit das letzte noch verbliebende im Land sein - eine Nachricht, die nicht nur Verbraucher beunruhigt, sondern auch die CSV-Fraktion, wie eine entsprechende parlamentarische Anfrage zeigt. So wollte die CSV unter anderem wissen, inwieweit die Versorgungssicherheit auch beim Ausbruch tierischer Seuchen wie BSE oder Geflügelpest gewährleistet werden kann.

„Im Falle eines Krankheitsausbruchs besteht laut europäischer Gesetzgebung keine Verpflichtung, einen Schlachthof zu schließen“, erklärt dazu Landwirtschaftsminister Claude Haagen. Seitens der Gesetzgebung würden sogenannte Schutz- und Überwachungszonen ausgewiesen. „Wenn sich ein Schlachthof in einer solchen Zone befindet, ist die Tätigkeit dieses Schlachthofs an bestimmte Bedingungen gebunden, die Schlachttätigkeit für den nationalen Markt kann jedoch aufrechterhalten werden“, so Haagen.

Wie der Minister außerdem mitteilt, stünden er und seine Verwaltungen in ständigem Kontakt mit den Schlachthöfen - auch mit dem in Ettelbrück. „Die Bilanz, die der Schlachthof Ettelbrück jedes Jahr auf seiner Hauptversammlung zieht, ist durchweg positiv, was unter anderem auf den stetigen Ausbau seiner Aktivitäten sowie die Modernisierung der Infrastruktur zurückzuführen ist“, erklärt Haagen.

Politik hat nur indirekten Einfluss

Was den langfristigen Erhalt und die zukünftige Sicherheit des letzten Schlachtbetriebs im Großherzogtum betrifft, so verweist der Minister darauf, dass die Tätigkeit eines Schlachthofs von mehreren Faktoren abhänge. Dazu gehörten die Verfügbarkeit und der Preis der gelieferten Tiere, aber auch die Anforderungen an Infrastruktur und Ausrüstung, die Energiepreise, die Entsorgung von Abfallprodukten und schließlich der Verkauf der fertigen Produkte.

Wenn Luxemburg nur noch ein Schlachthaus hat Cobolux will den Schlachtbetrieb in Wecker einstellen - Bauern sehen darin nur Nachteile.

„Auf den Großteil dieser Faktoren hat die Politik nur indirekten Einfluss“, so Haagen. „Klar ist aber, dass sich die Regierung dafür einsetzt, möglichst günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir auch in Zukunft einen Schlachthof in Luxemburg haben.“ Durch das Agrargesetz habe das Ministerium die Möglichkeit, verschiedene Kofinanzierungen für den Neubau, die Erweiterung oder die Modernisierung der Schlachthofinfrastruktur bereitzustellen. „Davon konnten in der Vergangenheit die verschiedenen Betriebe profitieren, und das wird auch beim Schlachthof Ettelbrück so bleiben.“

