(M.G.) - Wie RTL am Dienstag meldete, werden bis zum Ende dieses Jahres drei Filialen der Raiffeisen-Bank in Luxemburg ihre Türen schließen. Auf Nachfrage bestätigte Yves Biewer, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank, dem Luxemburger Wort, dass die Filialen in Wormeldingen, Noerdingen und Clerf geschlossen werden. Arbeitsplätze sind nicht gefährdet.



Letztere werde allerdings ab Herbst durch eine gemeinsame Filiale mit der Post in einem Einkaufszentrum in Marnach ersetzt werden.



Die Strategie der Bank sei demnach keineswegs ihr Netz an Filialen zu reduzieren, erklärt Biewer weiter. Man passe sich lediglich den Gewohnheiten der Kunden an und verstärke seine Präsenz an strategisch wichtigen Punkten. So werden beispielsweise die Bank in Redingen ausgebaut und das Angebot der Hausbesuche erweitert.



Insgesamt gibt es zur Zeit in Luxemburg 41 Raiffeisen-Filialen.