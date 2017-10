(ndp) - Yves Stein, l'actuel CEO de KBL European Private Bank, va quitter ses fonctions à la fin de l'année, a annoncé la banque ce matin. C'est le Belge Peter Vandekerckhove qui va reprendre le poste de CEO de la banque privée à partir du 1er janvier 2018.



Peter Vandekerckhove est actuellement directeur de la division retail et banque privée chez BNP Paribas Fortis à Bruxelles. Depuis 2011, il siège également au conseil d'administration de la banque.



Photo: KBL

C'est en février 2013 qu'Yves Stein avait été nommé CEO de KBL epb, après avoir notamment dirigé Union Bancaire Privée (Europe) et l'aile de banque privée de BNP Paribas (Suisse). Un an plus tard, il avait été élu Group CEO.



Yves Stein restera membre du conseil d'administration de Merck Finck, la filiale allemande de KBL epb.



Une carrière débuté en 1992



Peter Vandekerckhove a débuté sa carrière dans la gestion de patrimoine en 1992 en tant que Managing Director au sein de Pierson, Heldring & Pierson Belgique. Il a rapidement gravi les échelons de cette banque (connue par la suite sous le nom de MeesPierson) – tout d'abord au poste de CEO, Belgique, puis de Group CEO, basé aux Pays-Bas, supervisant 3.000 employés répartis dans quinze pays.

Suite à l'acquisition de MeesPierson par Fortis en 1996, il a rejoint le comité exécutif de Fortis Private Banking. Il a été nommé CEO, Fortis Retail Banking Belgique.

Peter Vandekerckhove est actuellement administrateur de plusieurs organisations, notamment de BNP Paribas Asset Management, AG Insurance et de la Fédération belge du secteur financier.