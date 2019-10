Le groupe luxembourgeois de banque privée prévoit l'ouverture d'une première filiale à Copenhague, pour le premier semestre 2020.

KBL étend son activité dans les pays nordiques¶

Marc AUXENFANTS

KBL European Private Bankers annonce l'expansion de ses activités de gestion de fortune dans les pays nordiques, avec la nomination de Søren Kjaer au poste de CEO, Nordics.

Søren Kjaer, le CEO, Nordics, dirigera l'activité de gestion de fortune de KBL dans les pays nordiques. Photo: KBL

Le groupe luxembourgeois de banque privée prévoit l'ouverture d'une première filiale à Copenhague (Danemark), dans le courant du premier semestre 2020, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Débuts chez J.P. Morgan

De nationalité danoise, diplômé des écoles de commerce d’Aarhus et de Copenhague, et de la Wharton School (University of Pennsylvania), Søren Kjaer a précédemment occupé les fonctions de managing director durant sept ans chez Union des Banques Suisses (UBS).



Il a auparavant dirigé la franchise nordique de Crédit Suisse, et travaillé comme associé chez Novo Ventures, un investisseur en capital-risque dans les sciences de la vie.

Il a commencé sa carrière auprès de la filiale londonienne de la banque américaine J.P. Morgan.