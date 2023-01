Die Steuertabelle wird nicht an die Inflation angepasst. Dadurch entsteht nicht zwangsweise größere soziale Ungerechtigkeit.

Wirtschaft 5 Min.

Die Inflation und die Steuern

Kaufkraftverlust ist nur ein Teil der Geschichte

Jean-Claude WEISHAAR Die Steuertabelle wird nicht an die Inflation angepasst. Dadurch entsteht nicht zwangsweise größere soziale Ungerechtigkeit.

Gewerkschaften und Verbraucherschützer beklagen sich regelmäßig darüber, dass die ausgelassene Anpassung der Steuertabelle an die Inflation zu einem Kaufkraftverlust führt und vor allem Leute mit kleinem und mittlerem Einkommen belastet. Dadurch käme die Indexierung der Gehälter nicht vollständig beim Verbraucher an, heißt es. Insgesamt hätte man es mehrere Male versäumt, die Steuertabelle durch die seit 2017 ausgezahlten Indextranchen anzupassen, wird behauptet.

Das „Luxemburger Wort“ hat zusammen mit Steuerberatern die vom OGBL auf einem Blog angeführten Argumente zu dem Thema unter die Lupe genommen. Und kam zu folgender Schlussfolgerung: So klar sind die angeblichen Nachteile nicht, die durch die nicht erfolgte Anpassung der Steuertabelle entstehen.

Zuerst einmal zum Thema Kaufkraftverlust. Der OGBL redet hier von einem jährlichen Verlust von mehr als 1.000 Euro netto. Die Gewerkschaft sagt „wenn der Indexmechanismus Lohn oder Rente an die Inflation anpasst, gleichzeitig aber die Steuertarife unangetastet bleiben, dann erhöht sich mechanisch die prozentuale Steuerbelastung“. Dadurch komme es zu einem Ansteigen des durchschnittlichen Steuersatzes, zu realen Steuererhöhungen und entsprechend zu realen Einkommensverlusten.

Dieses Argument sei vom steuerlichen Aspekt her richtig, sagen die Steuerberater. „Bei jemandem, der den unqualifizierten Mindestlohn bezieht, macht der Kaufkraftverlust im Jahr zum Beispiel 651,30 Euro aus. Bei einer Person mit dem qualifizierten Mindestlohn steigt er schon auf 1048,80 Euro im Jahr“, erklärt Guy Schroeder, Partner der GSL Fiduciaire.

Höhere Gehälter werden mehr besteuert

Ein zweites Argument, das immer wieder von Gewerkschaftsseite angeführt wird, betrifft Leute mit kleinen und mittleren Einkommen. Diese würden durch die ausgelassene Anpassung der Steuertabelle an die Inflation stärker belastet. Rein rechnerisch stimmt dieses Argument nicht, sagen die befragten Steuerberater unisono. Das kommt dadurch, dass das Steuersystem progressiv aufgebaut ist. „Steuerzahler mit höheren Gehältern werden im Prinzip mehr besteuert“, erklärt Antoine-Michel Rodriguez von der Fiduciaire de Luxembourg.

Das Rechenbeispiel der GSL Fiduciaire belegt diese These. In absoluten Zahlen steigt die steuerliche Mehrbelastung, die im Zeitraum zwischen 2017 und 2023 durch vier Indexzahlungen entstand, bei höheren Gehältern an. Beim unqualifizierten Mindestlohnverdiener liegt die zusätzliche Steuerlast bei 54,3 Euro. Sie steigt auf 87,40 bei jemandem, der den qualifizierten Mindestlohn bezieht. Am anderen Ende der Einkommensskala, bei einem Gehalt von 10.000 Euro, macht sie dann 393,7 Euro aus.

Die Gewerkschaften fordern aber immer wieder mit Nachdruck eine Anpassung der Steuertabelle an die Inflation von der Regierung. Diese verweigert einen solchen Schritt mit dem Argument, dass er sie im Jahr 600 Millionen Euro kosten würde und der nötige finanzielle Spielraum hierfür nicht bestehe. Um die unteren Einkommensklassen zu entlasten, habe man bei diesen 2017 Anpassungen an der Steuertabelle unternommen und zwei neue Steuersätze von 41 und 42 Prozent eingeführt, heißt es.

„Dazu kommt, dass die Steuerreform von 2017 die Steuerkredite - für Arbeitnehmer, Rentner, Freiberufler und Alleinerziehende – neu strukturiert hat, um Leute mit niedrigen Einkommen noch weiter zu entlasten“, sagte Finanzministerin Yuriko Backes am 11. Juli 2022 in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage.

All diese Maßnahmen seien aus steuerlicher Sicht sozial gerechter und adäquater gewesen, als wenn die Regierung eine allgemeine Anpassung der Steuertabelle an den Preiszuwachs unternommen hätte, die vor allem Leute mit höheren Einkommen bevorteilt hätte, sagte sie damals.

Steuerkredite machen den Unterschied aus

Und dieses Argument der Regierung stimmt. Ein Gesamtblick auf die Entwicklung der Gehälter zwischen 2017 und 2023 verrät, dass Personen aus den unteren Gehaltskassen heute prozentual besser dastehen als Leute mit höheren Einkommen.

Unser Rechenbeispiel belegt, dass sich das Nettogehalt des Beziehers des unqualifizierten Mindestlohns zwischen 2017 und 2023 um 26,03 Prozent nach oben entwickelte. Bei einem Bezieher des qualifizierten Mindestlohns waren es 21,44 Prozent.



Dann geht es weiter bergabwärts. Je höher das Einkommen, desto weniger betrug der prozentuale Anstieg des Nettogehalts. Jemand mit einem Bruttoeinkommen von 4.000 Euro verdiente 2023 9,91 Prozent mehr als 2017. Bei einem Gehalt von 6.000 Euro machte der Zuwachs noch 8,85 Prozent aus. Bei 10.000 Euro waren es dann nur noch 8,58 Prozent.

Bedingt ist diese Entwicklung durch mehrere Faktoren. Zum einen gibt es da die Anpassung der Mindestlöhne an die Inflation, die alle zwei Jahre stattfindet. Zum anderen hat die Einführung der Steuerkredite seit 2017 für mehr Steuergerechtigkeit gesorgt. „Zu behaupten, der Staat würde durch die versäumte Anpassung der Steuertabelle 600 Millionen Euro im Jahr sparen, das könnte hinkommen. Er gibt dieses Geld durch das Ausbezahlen der Steuerkredite auf der anderen Seite aber zum Teil wieder aus“, erklärt Guy Schroeder.

Finanzministerin Yuriko Backes hat in diesem Zusammenhang übrigens vor kurzem bei ihrer Haushaltsrede angekündigt, dass sich diese Entwicklung bei den Steuerkrediten fortsetzen wird. So sollen Alleinerziehende in Zukunft pro Jahr 1.000 Euro mehr über dieses Instrument bekommen.

Allerdings falle die Rechnung mit den Steuerkrediten nicht ganz so positiv aus, wie die Regierung sie darstellt, behauptet Guy Schroeder. „Bei der Steuererklärung gibt es seit 2017 nur noch einen möglichen Abschlag von jeweils 672 Euro für Schuldzinsen auf einem Privatkredit und Versicherungsbeiträge. Vorher lag der Freibetrag in diesen beiden Kategorien bei zweimal 672 Euro“.

Wie Steuern sparen? „Anders als man glaubt, sind die Absetzmöglichkeiten laut dem Luxemburger Gesetz zur Einkommensbesteuerung stark begrenzt“, erklärt Antoine-Michel Rodriguez von der Fiduciaire de Luxembourg. Absetzbar seien im Wesentlichen, so der Experte, Schuldzinsen im Zusammenhang mit dem Erwerb des Hauptwohnsitzes bis zu 3.000 Euro pro Person eines Haushalts. Bei Bausparverträgen sind es 672 bis 1.344 Euro pro Person, bei der privaten Zusatzpension 3.200 Euro. Absetzbar sind auch Gewinne aus dem Verkauf von Aktien (in Unternehmen, in denen man mit nicht mehr als zehn Prozent am Kapital beteiligt ist), die länger als sechs Monate gehalten wurden.

Abgesehen von diesen technischen Feinheiten lautet aber die große Schlussfolgerung aus steuerlicher Sicht: bei der Betrachtung der Gesamtentwicklung der Gehälter seit 2017 kann man nicht sagen, dass die kleineren Einkommensklassen durch die fehlende Anpassung der Steuertabelle am meisten gelitten hätten.

So viel zu den Rechnungen. In der Realität läuft es dann wieder darauf hinaus, dass die Bezieher kleinerer Gehälter stärker auf die Indexierung ihrer Gehälter, die auch kleiner ausfällt als bei größeren Gehältern, angewiesen sind.

