Kaufhäuser der Galeries Lafayette in finanziellen Schwierigkeiten

Betroffen davon sind rund 20 der von Michel Ohayon kontrollierten Warenhäuser in Frankreich.

Bordeaux (he/AFP) - „Ich bin kein Schakal der Handelsgerichte“: Mit diesen Worten hatte sich der französische Geschäftsmann Michel Ohayon am Freitag zu Wort gemeldet, um sich zu verteidigen, während sein Imperium im Einzelhandel derzeit wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen scheint - bis hin zu den Häusern der Galeries Lafayette.

Bislang wohl keine Zahlungseinstellung

Nach der brutalen Liquidation der Marke Camaieu im September, die rund 2.600 Beschäftigte auf der Straße stehen ließ, und der Insolvenz von Go Sport im Januar kündigte der 61-jährige Unternehmer in einem Interview mit Sud Ouest an, dass er die Galeries Lafayette-Geschäfte, die er in Frankreich kontrolliert, vom Handelsgericht unter Schutz stellen werde.

Das führte zu Gerüchten um eine drohende Insolvenz, weswegen ein Sprecher von Ohayon am Samstag nachlegte: Es gebe kein gerichtliches Sanierungsverfahren, sondern es sei lediglich beim Handelsgericht von Bordeaux ein Antrag auf ein Schutzverfahren gestellt worden. „Es gibt keine Zahlungseinstellung“, betonte der Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Standort Luxemburg nicht betroffen

Der Geschäftsmann aus Bordeaux besitzt über die Firma Hermione Retail rund 20 Kaufhäuser der Galeries Lafayette, die er 2018 von der Warenhaus-Gruppe erworben hat. Sie beschäftigen insgesamt rund 750 Personen in Städten wie Bayonne, Cannes, Niort oder Rouen. Die Galeries Lafayette in Luxemburg gehören aber nicht dazu. Das 2019 eröffnete Warenhaus ist Bestandteil des Familienkonzerns, war während des Verkaufs der anderen Häuser ohnehin noch im Bau.

Die an Ohayon verkauften Warenhäuser seien aufgrund ihrer geografischen Lage komplexer zu verwalten und ihr Anteil am Umsatz des Konzernes eher gering, so damals die Begründung für den Deal.

Bereits zahlreichen Entlassungen bei anderen Geschäften

Während andere von Michel Ohayon kontrollierte Ladenketten in Schwierigkeiten stecken, hatten die gewählten Vertreter der Belegschaft der Galeries Lafayette im Dezember von ihrem Warnrecht Gebrauch gemacht, weswegen es bereits in einigen Geschäften zu Arbeitsniederlegungen kam.

Die plötzliche Liquidation von Camaieu, einem französischen Einzelhandelsunternehmen für Bekleidung, das seine eigenen Kollektionen von Damenbekleidung herstellte und verkaufte, hat im September bereits zu rund 2.600 Entlassungen geführt. Und im Januar hat das Handelsgericht von Grenoble eine andere von Ohayon kontrollierte Marke, Go Sport, mit über 2.000 Beschäftigten unter gerichtliche Sanierung gestellt.

