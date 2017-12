(mbb) - Katalonien hat entschieden: Es wird keinen politischen Richtungswechsel in der spanischen autonomen Gemeinschaft geben. Die drei separatistischen Parteien konnten eine Mehrheit bei den Wahlen am Donnerstag erringen. Schon kurz nachdem die Ergebnisse bekannt wurden, haben die Fachleute der Wirtschaftswelt verunsichert reagiert.

So sagte Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, dass „der spanische Zentralstaat endlich den Wunsch nach größerer fiskalischer Eigenständigkeit Kataloniens ernst nehmen muss. Wichtig ist, dass eine Politik der Versöhnung durch eine höhere Steuerautonomie eingeleitet und die finanziellen Nettolasten Kataloniens begrenzt werden.“

Auch auf den Märkten sorgen die Wahlergebnisse für „etwas Unruhe“, wie Ralph Solveen, Experte bei der Commerzbank, berichtete. „Denn am Ende wird entscheidend sein, dass das Thema ,Unabhängigkeit Kataloniens‘ erst einmal nicht mehr akut ist. Damit dürfte Katalonien mehr und mehr aus dem Blickfeld der Investoren geraten.“



Allenfalls hat die katalanische Krise eine Auswirkung auf die Entwicklung der Unternehmen. „Die Ungewissheit über den zukünftigen Status der Region betrifft vor allem die Unternehmen, die in Katalonien tätig sind“, erklärte Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, der Presseagentur dpa. „Fast die Hälfte der kürzlich von der Außenhandelskammer Spanien befragten deutschen Unternehmen vor Ort hat bestätigt, dass ihre Investitionspläne durch die aktuellen Entwicklungen beeinflusst worden sind.“



Luxemburger Firmen relativieren

Für kleinere Unternehmen ist die Situation allerdings nicht so angespannt. Pierre Friob ist der Geschäftsführer von Abitare Kids – ein Shop, der in Junglinster Möbel, Dekoration, Kleidung und Spielzeuge für Kinder verkauft. Anfang 2017 hat Friob angekündigt, dass er sechs Geschäfte in Katalonien mit seinem Partner übernehmen wird. „Ich war Zeuge, wie einige Geschäfte sich aus dem Staub gemacht haben“, sagte er dem „Luxemburger Wort“. „Von Außen hat man den Eindruck, dass Katalonien kurz vor dem Bürgerkrieg steht. Aber in Barcelona selbst hat man gar nicht dieses Gefühl.“

Friob gibt allerdings zu, dass der Monat Oktober dieses Jahres geschäftlich sehr schlecht war. Inwiefern dies mit der politischen Situation in Spanien zu tun hat, steht allerdings nicht fest. Die Situation hat sich aber seither verbessert. „Während dem Monat November, haben wir es geschafft, die Verluste von Oktober zu kompensieren.“ Deshalb trifft er keine vorschnellen Schlussfolgerungen. „Sollte es so sein, dass die Geschäfte nicht mehr so gut laufen, dann könnte ich mir vorstellen, sie zu schließen.“ Eine Verlagerung seiner Tätigkeiten zieht Friob nicht in Betracht. „Ich habe Geschäfte übernommen, die bereits eine Kundschaft hatten. Wenn ich meine Beschäftigung woanders verlagern würde, dann geht diese Kundschaft verloren.“

Auf und davon

Laut Medienberichten sollen seit dem Beginn der Krise mehr als 2 000 Unternehmen bereits die notwendigen Maßnahmen getroffen haben, um Katalonien zu verlassen. Die drittgrößte Bank Spaniens, CaixaBank, hatte schon Anfang Oktober entschieden, ihren Sitz von Katalonien nach Valencia zu verlagern.