(aa) - Wenn eine luxemburgische Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gewinne an in Deutschland lebende Teilhaber ausschüttet, müssen diese Kapitaleinkünfte grundsätzlich in Deutschland versteuert werden.

Das Finanzamt Trier weist nun darauf hin, dass auch eine Kapitalerhöhung der luxemburgischen Gesellschaft für den deutschen Teilhaber zu einer Steuerpflicht in Deutschland führen kann, sofern bestimmte Regeln nicht beachtet werden.

Wenn die luxemburgische Gesellschaft ihr Kapital aus laufenden Mitteln erhöhe, wie z.B. dem Gewinnvortrag, werde der deutsche Teilhaber steuerlich so behandelt, als ob der Gewinn an ihn ausgeschüttet und dieser Gewinn wieder in Anteilen angelegt worden sei.

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz habe diese Rechtslage in mehreren vom Finanzamt Trier geführten Fällen bestätigt.

Verhindert werden könne diese steuerliche Folge der Kapitalerhöhung in Luxemburg dadurch, dass die erforderlichen Mittel zunächst auf Beschluss der Gesellschafter z.B. aus dem Gewinnvortrag in eine offene Rücklage umgebucht werden – da das Geld dann der Gesellschaft gehöre.