Kann Luxemburg bei Insolvenzen dem EU-Trend weiter trotzen?

Europaweit hat die Zahl der Firmenpleiten 2022 drastisch zugenommen. Das Großherzogtum ist oder vielmehr war da eine der wenigen Ausnahmen.

Neuss (he/dpa) – Die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten sowie die Zinswende haben die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Europa im vergangenen Jahr deutlich ansteigen lassen. Insgesamt habe es 2022 in den 14 westeuropäischen EU-Ländern sowie Norwegen, der Schweiz und Großbritannien 139.973 Firmenpleiten gegeben.

Vor allem Osteuropa betroffen

Dies bedeute eine Steigerung um 24,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, berichtete die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. In Osteuropa erhöhte sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen demnach sogar um 53,5 Prozent auf über 60.000.



„Das Ende der Corona-Pandemie war der Beginn eines kurzen Wirtschaftsaufschwungs in Europa, bevor er durch den Krieg in der Ukraine wieder abgewürgt wurde“, sagte der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. Die folgende Energiekrise habe die Wirtschaft unvorbereitet und mit voller Wucht getroffen. Viele angeschlagene Unternehmen hätten den Mehrfachbelastungen nicht mehr standhalten können.

Auch in Luxemburg steigen jetzt die Zahlen

Betroffen davon waren auch viele Unternehmen in Luxemburg - allerdings trotz Wirtschafts- und Energiekrise weniger als im Jahr zuvor. 2022 wurden 1.054 Unternehmensinsolvenzen registriert – nach 1.199 im Jahr 2021. Mit 69,0 Prozent dominiert der Dienstleistungssektor das nationale Insolvenzgeschehen. Zuletzt gab es hier laut Creditreform im Handel sowie auch im Bau einen rückläufigen Trend.

Allerdings mehren sich auch im Großherzogtum die Anzeichen dafür, dass für das laufende Jahr mit einem Anstieg zu rechnen ist. Und das gerade auch in der Baubranche. So ist die Zahl der Unternehmenspleiten laut dem jüngsten Statec-Bericht im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwa fünf Prozent gestiegen.

Besonders stark betroffen war davon der Bausektor. Hier stieg die Zahl der Pleiten von 28 im Vorjahreszeitraum auf 58 in diesem Jahr – was einer Steigerung von 107 Prozent entspricht. In diesem Wirtschaftsbereich gingen nach Angaben von Statec auch mit etwa 325 die meisten Arbeitsplätze verloren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Steigerung von 38 Prozent.

Rückläufige Zahlen auch in Südeuropa

In den meisten anderen Ländern des Kontinents hatte das bereits im vergangenen Jahr negative Auswirkungen. In Westeuropa etwa stiegen die Insolvenzzahlen in der Mehrzahl der betrachteten Länder. Einen deutlichen Anstieg verzeichneten Österreich (plus 59,7 Prozent), gefolgt von Großbritannien (plus 55,9 Prozent), Frankreich (plus 50 Prozent) und Belgien (plus 41,7 Prozent). Auch in der Schweiz, in Irland, den Niederlanden, in Spanien, Norwegen, Finnland, Schweden und Deutschland nahm die Zahl der Unternehmensinsolvenzen zu.

Ein Rückgang der Fallzahlen wurde aus neben Luxemburg lediglich noch aus Dänemark, Portugal, Italien und Griechenland gemeldet. In Osteuropa verzeichneten sieben der zwölf untersuchten Länder einen Anstieg der Insolvenzzahlen. Besonders deutlich war die Zunahme der Pleiten in Ungarn, Bulgarien und Litauen. „Die Trendwende bei den Insolvenzzahlen ist eingeläutet. Dabei ist das Ende der Fahnenstange wohl noch nicht erreicht. Der Druck bleibt auf dem Kessel, sodass auch in den kommenden Monaten mit steigenden Zahlen zu rechnen sein wird“, so Hantzsch.

