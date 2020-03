Der Mineralwasserhersteller aus Rosport dominiert den luxemburgischen Markt. Die Brasserie Nationale will nun auch ein Stück vom Kuchen.

Kampf um Wasser: Rosport gegen "Bofferding"

Nadia DI PILLO Der Mineralwasserhersteller aus Rosport dominiert den luxemburgischen Markt. Die Brasserie Nationale will nun auch ein Stück vom Kuchen.

Die schwarze Silhouette eines galoppierenden Pferdes samt Reiter: Jeder Luxemburger kennt das Logo auf den Flaschen des Mineralwasserproduzenten Sources Rosport. Seit 60 Jahren sprudelt aus zwei Quellen im Osten des Landes das gesunde Nass – bislang ohne große Konkurrenz im Großherzogtum. Doch vom kommenden Dienstag an wird das Rosporter Ross schneller galoppieren müssen, denn: Die Bierbrauer der Brasserie Nationale in Bascharage gehen mit einem eigenen Mineralwasser namens „Lodyss“ an den Start. Bei Rosport gibt man sich sportlich, schickt ein freundliches „Moien“ quer durchs Land und vermeidet es, von drohender Konkurrenz zu sprechen. „Wir begrüßen den neuen Akteur; auf dem Luxemburger Markt ist genug Platz für zwei.“

Max Weber (links) und Roger Gloden Foto: Gerry Huberty

Ausgerechnet die Einladung zu „60 Jahre Sources Rosport“ mit Rück- und Ausblick, jeder Menge Zahlen und der Vorstellung einer aktuellen Studie zum Mineralwasserverbrauch in Luxemburg nutzten am Donnerstag die Rosport-Chefs Max Weber und Roger Gloden, um den neuen Mitbewerbern vor dem offiziellen Verkaufsstart den Wind aus den Segeln zu nehmen, denn der Name des neuen Produkts galt bislang als wohlgehütetes Geheimnis.

Auch die Tatsache, dass das Konkurrenzwasser sowohl in sprudelnder als auch in stiller Form – und dazu noch in drei Flaschengrößen – im Supermarktregal verfügbar sein wird, verriet der Manager. In einer Filmkritik wäre dies wohl ein Spoiler, da die Brasserie Nationale die offizielle Vorstellung erst in der kommenden Woche anberaumt hat.

8 Die Abfüllanlage im Jahr 1980. Foto: Marie-Georgette Mousel / Copyright de la photothèque de la ville de Luxembourg

Die Abfüllanlage im Jahr 1980. Foto: Marie-Georgette Mousel / Copyright de la photothèque de la ville de Luxembourg Bild aus dem Jahr 1980. Rosport-Flaschen vor der Quelle. Foto:Marie-Georgette Mousel / Copyright de la photothèque de la ville de Luxembourg Altes Foto aus unserem Archiv. Das Wasser wird in Flaschen abgefüllt. Foto: Archiv Die Anlage im Jahr 1990. Foto: Teddy Jaans Foto aus dem Jahr 1992: Glas und 25 cl Flasche im "New Look" unterstreichen die erfrischende Wirkung des Rousperter. Foto: Teddy Jaans Die Anlage heute. Foto: Gerry Huberty Bei Sources Rosport haben im vergangenen Jahr 23,5 Millionen Liter Mineralwasser die Abfüllanlagen verlassen. Foto: Gerry Huberty Der Anteil der umweltfreundlichen Glasflaschen steigt kontinuierlich – eine Folge des sogenannten Greta-Effektes. Foto: Gerry Huberty





Die Stärke des eigenen Hauses – Hersteller der Getränkemarken „Rosport Classic“, „Rosport Blue“ und „Rosport Viva“ – untermauern Weber und Gloden mit den aktuellen Zahlen. Eine Umfrage über den Bekanntheitsgrad verschiedener Wassermarken zeigt etwa, dass bei den Sprudelwassern Rosport von 85,7 Prozent der Befragten an erster Stelle genannt wird; gefragt nach stillem Wasser, ist Viva mit 22,7 Prozent die am häufigsten genannte Marke.

Die Marktanteile der natürlichen Mineralwässer von Sources Rosport sind deutlich gestiegen. Über alle Verbrauchsorte hinweg – Privathaushalte, Vereine, Schulen, Restaurants und Bars – liegt der Wert bei 29,16 Prozent; mehr als 42 Prozent sind es allein im Hotel- und Gastgewerbe.

Sources Rosport: Die Rückkehr der Glasflasche Seit März hatte "Sources Rosport" Probleme mit platzenden Glasflaschen. Jetzt sind die Ein-Liter-Flaschen wieder auf dem Markt.

Diese gute Position auf dem Markt für natürliches Mineralwasser geht Hand in Hand mit guten Verkaufszahlen. Während Sources Rosport 1985 mit nur drei Markennamen 10,5 Millionen Flaschen verkauft hat, verdreifachte sich die Zahl im Jahr 2019 auf 33,8 Millionen Flaschen. Derzeit hat Sources Rosport 21 Getränkesorten im Portfolio, verkauft 23,5 Millionen Liter in allen Kategorien – und das mit nur 28 Mitarbeitern.

Verbraucher wollen Glasflaschen

Parallel dazu, dass die Sprudelwassermarken Rosport Classic und Rosport Blue in den vergangenen Jahren in einem allgemein rückläufigen Markt das hohe Niveau halten konnten, ist es Viva gelungen, Jahr für Jahr neue Konsumenten zu gewinnen. Im Jahr 2003, zwei Jahre nach dem Verkaufsstart, entfielen auf Viva 23 Prozent aller Wasserverkäufe. Bis 2019 ist diese Zahl um 423 Prozent gestiegen und liegt derzeit bei 58 Prozent. Im vergangenen Jahr wurde Viva zu mehr als 50 Prozent in Mehrwegflaschen verkauft – mit einer deutlichen Zunahme bei der Ein-Liter-Familienflasche. Max Weber begründet das mit dem sogenannten Greta-Effekt. „Die Verbraucher entscheiden sich mehr und mehr für Glas“.

Dies spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Während 2003 noch 25 Prozent des Wassers die Produktion in Rosport in PET-Flaschen verlassen hat, stieg dieser Anteil bis 2017 auf 51 Prozent. „In den letzten beiden Jahren hat sich der Trend jedoch wieder umgekehrt: 2019 waren 54 Prozent aller auf den Markt gebrachten Flaschen aus Mehrwegglas“, erklärt Weber.

Ökologisches Bewusstsein

Sources Rosport weist darauf hin, dass die ökologischen Bemühungen des Unternehmens nicht neu sind. Max Weber führt drei Beispiele an. Erstens: „Die Produkte von Sources Rosport werden ausschließlich auf luxemburgischem Gebiet vertrieben“, sagt er. Dadurch werden die Transportwege von der Quelle bis zum Verbraucher auf ein striktes Minimum reduziert, wodurch die Treibhausgasemissionen deutlich verringert werden.

Zweitens hat sich die Firma dafür entschieden, hauptsächlich mit lokalen Lieferanten zusammenzuarbeiten, sei es für die Drehverschlüsse der PET-Flaschen aus Wiltz, die PET-Flaschen aus Bascharage, die Etiketten auf den PET-Flaschen aus Roost oder die Kartons für die Transportverpackungen, die in einem Werk in Lintgen hergestellt werden.

Das Flaschen-Dilemma: Kann die Rosport-Flasche wieder bersten? Im März startete „Sources Rosport“ eine Rückrufaktion für seine Rosport-Classic-Ein-Liter-Glasflaschen, die in vereinzelten Fällen plötzlich geplatzt waren. Seit Dezember sind sie wieder im Handel.

Sources Rosport arbeitet seit vielen Jahren auch an Möglichkeiten, recyceltes PET-Material erneut einzusetzen. So wurde 2014 ein Abkommen zwischen Sources Rosport, Valorlux und Plastipak unterzeichnet – so soll sichergestellt werden, dass gesammelte PET-Flaschen von Rosport recycelt und für die Produktion neuer Flaschen verwendet werden. Derzeit bestehen die Plastikflaschen mit dem Viva- und Rosport-Blue-Etikett zu 50 Prozent aus recyceltem PET – deutlich mehr als die von der Europäischen Kommission für das Jahr 2025 vorgeschriebenen 25 Prozent.

Die grüne PET-Flasche, die das Sprudelwasser Rosport Classic enthält, besteht zu 75 Prozent aus recyceltem Material und zu 25 Prozent aus sogenanntem Bio-Pet, das aus Zuckerrohr hergestellt wird. Das Management des Unternehmens hat sich zum Ziel gesetzt, dass alle Plastikflaschen ausnahmslos zu 100 Prozent aus recyceltem Material bestehen. Gelingt das, gehört das Unternehmen nach eigenen Angaben dann zu den ersten in Europa, die diesen Schritt gehen.

Wir hoffen, dass dieser neue lokale Akteur letztlich die Mineralwasserangebote ausländischer und multinationale Konzerne ersetzt. Max Weber

Ungeachtet aller internen Weiterentwicklungen wollen sich Max Weber und Roger Gloden in der Chefetage von Sources Rosport vom neuen Konkurrenten, den wasserproduzierenden Bierbrauer der Brasserie Nationale in Bascharage, nicht aus der Ruhe bringen lassen. An der grundsätzlichen Strategie des mittelständischen Unternehmens, dessen Kapital zu 100 Prozent in Luxemburg liegt, soll sich nichts ändern. Und dazu gehört auch die bereits länger geplante Einführung neuer Getränkevariationen. „Rosport mat“, das aromatisierte und leicht kohlensäurehaltige Wasser von Sources Rosport, wird im April um einen neuen Geschmack erweitert; im Laufe des Jahres sollen weitere Premieren in den Regalen stehen.

Nun richtet sich der Blick auf das konkurrierende Mineralwasser „Lodyss“ aus Bascharage. Max Weber sieht es gelassen: „Wir hoffen, dass dieser neue lokale Akteur letztlich die Mineralwasserangebote ausländischer und multinationaler Konzerne ersetzt.“