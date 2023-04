Ziel der Gewerkschaften sei, die Beschäftigung aller vom geplanten Stellenabbau betroffenen 155 Arbeitnehmer zu sichern.

Industrie in der Krise

Kampf um Husky-Arbeitsplätze

(MeM) - Die Gespräche zur Arbeitsplatzsicherung zwischen der Direktion von Husky Technologies in Düdelingen und den Gewerkschaften LCGB und OGBL sowie der Personaldelegation dauern an. Das Unternehmen hatte angekündigt, 155 Arbeitsplätze am Standort abzubauen. Auch Vertreter des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums seien bei der Sitzung am Mittwoch dabei gewesen, teilen die Gewerkschaften mit.



Im Vorfeld dieser Sitzung traf die Arbeitnehmerseite auch den Arbeits- und Wirtschaftsminister. Dabei hätten die Regierungsvertreter bekräftigt, dass die Einführung eines Plans zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung („Plan de Maintien dans l’Emploi“ – PME) weiterhin die bevorzugte Lösung sei.

Aufgrund der Entwicklung der angespannten Situation in der Industrie haben die Gewerkschaften die Notwendigkeit eines Dreiergesprächs zusammen mit Vertretern der Industriellenvereinigung Fedil unterstrichen. Husky stellt seit 30 Jahren in Luxemburg Spritzgussmaschinen her, die für die industrielle Massenproduktion gebraucht werden.

Kommende Woche werden die Gespräche bei Husky weitergeführt. Ziel ist laut Personalvertretern, die Beschäftigung aller betroffenen Arbeitnehmer zu sichern.

