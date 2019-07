Vor dem Appellationshof kam es am Mittwoch zu einer überraschenden Wende im Dauerstreit um den Ban de Gasperich.

Juristischer Teilsieg für Éric Lux

Pierre LEYERS Vor dem Appellationshof kam es am Mittwoch zu einer überraschenden Wende im Dauerstreit um den Ban de Gasperich.

Um Gebäude und Baugelände am Ban de Gasperich im geschätzten Wert von 700 Millionen Euro geht es bei dem jahrelangen Rechtsstreit, den die beiden Unternehmer und früheren Partner Flavio Becca und Éric Lux vor Gericht austragen.



Am Mittwoch kam es vor dem Berufungsgericht in zweiter Instanz zu einer überraschenden Wende. Die Richter gaben der Berufungsklage der Éric Lux gehörenden Gesellschaft Ikodomos Holding gegen ein Urteil in erster Instanz statt. Demnach steht es der Gesellschaft Promobe von Flavio Becca u.a. nicht zu, eine Verfahrensentschädigung in Höhe von 100.000 Euro zu beanspruchen.



Die Entwicklungsgesellschaft, der das Shoppingcenter an der Cloche d'Or gehört, will von einer Niederlage vor Gericht nichts wissen und sieht sich, im Gegenteil, in wesentlichen Teilen bestätigt. In einer Mitteilung schließt sie den Gang vor das Kassationsgericht nicht aus.

Der Zweikampf Becca-Lux dürfte somit in eine neue Runde gehen.