Soziale Verantwortung, mehr Zeit für die Familie, eigene Projekte wahr werden lassen – die Einstellung von jungen Menschen gegenüber der Arbeitswelt verändert sich. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie.

Junge Menschen wollen lieber selbstständig arbeiten

„Wenn Sie die Wahl hätten – für wen würden Sie am liebsten arbeiten?“ Für knapp 40 Prozent der jungen Menschen in Luxemburg ist klar: für sich selbst! Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie zum Thema „Die Jugend und die Arbeits- und Unternehmenswelt“. Die im Auftrag des Steuerberatungsunternehmens ATOZ Tax Advisers Luxembourg durchgeführte, repräsentative Umfrage wertete Antworten von 534 jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren aus – darunter 220 mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit. 414 Befragte leben im Land, 120 außerhalb. 241 Männer und 293 Frauen wurden gefragt, und: Mehr als die Hälfte der Teilnehmer sind in der Arbeitswelt bereits unterwegs.

So kommt die Studie zum Ergebnis, dass knapp 40 Prozent der jungen Menschen lieber selbstständig arbeiten würden – als wesentliche Vorteile nennen sie unter anderem die Autonomie und die Möglichkeit, ein eigenes Projekt zu verwirklichen. Die Risiken einer beruflichen Selbstständigkeit sind ihnen allerdings bewusst: Viele fürchten finanzielle Probleme.

Start-up als Arbeitgeber immer attraktiver

Auch interessant: Als attraktiver Arbeitgeber steht der Staat zunehmend mit den Start-ups und den großen multinationalen Gruppen im Wettbewerb. Der Bereich der Start-ups hat für 37 Prozent „hohe Anziehungskraft“, für 41 Prozent „mittlere Anziehungskraft“ und für 23 Prozent „sehr geringe Anziehungskraft“. Der öffentliche Dienst dagegen übt auf 33 Prozent der Befragten eine „hohe Anziehungskraft“ aus, auf 51 Prozent eine „mittlere Anziehungskraft“ und auf 16 Prozent eine „sehr geringe Anziehungskraft“. Aber: Der Staat bleibt weiterhin einer der wichtigsten Arbeitgeber für junge Luxemburger. Immerhin arbeiten im öffentlichen Dienst 4 411 Mitarbeiter, die jünger als 30 Jahre sind – 15,7 Prozent der gesamten Belegschaft.

Außerdem interessieren sich immer mehr junge Menschen für die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen und Vereinen: „Das zeigt einen Trend, den wir schon seit einigen Jahren beobachten. Jungen Menschen ist es nicht nur wichtig, Geld zu verdienen“, erklärt Keith O'Donnell, geschäftsführender Partner der Firma ATOZ, der die Studie am Dienstag in Senningerberg vorstellte. „Sie wollen durch ihre Arbeit auch die soziale Entwicklung der Gesellschaft fördern.“

Das Ansehen der Unternehmen ist nicht das beste

Die Studie, die vom Meinungsforschungsinstitut Quest durchgeführt wurde, weist darauf hin, dass 65 Prozent der Befragten sich über den wichtigen Stellenwert der Unternehmen für die Wirtschaftsentwicklung des Landes bewusst sind. Aber: Knapp ein Drittel der Befragten sind der Meinung, dass die meisten Unternehmen sich nicht an die Gesetze und Regeln halten – 28 Prozent haben dazu keine Meinung. Mehr als ein Drittel findet auch, dass die meisten Unternehmen sich nicht verantwortungsbewusst gegenüber der Gesellschaft verhalten, und fast die Hälfte der Teilnehmer glaubt nicht an die Ehrlichkeit der Unternehmen vis-à-vis ihren Kunden.

Das insgesamt negative Ansehen der Betriebe unter jungen Menschen ist auf ein Kommunikationsproblem der Unternehmen zurückzuführen, so O'Donnell: „Interessanterweise sind es auch die Berufsanfänger, die den Unternehmen am kritischsten gegenüberstehen, und nicht die jungen Leute, die noch studieren.“



Familienleben ist die Priorität Nummer eins

Für 55 Prozent der Befragten ist eine bezahlte Tätigkeit vor allem die Möglichkeit, ein anderes Lebensprojekt, das nichts mit der Arbeit zu tun hat, zu verwirklichen – darauf weisen die Ergebnisse der Studie hin.

„Das zeigt, dass sich die Arbeitseinstellung von einer Generation zur anderen ändert“, analysiert O'Donnell. „Andere Aspekte – wie das Familienleben – sind von entscheidender Bedeutung.“ Denn die Prioritäten der jungen Menschen hierzulande sind klar: Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer würden sich für ihr Familienleben entscheiden – auch wenn sie dafür eine Chance in ihrer Karriere nicht wahrnehmen.