Julie Becker, numéro 2 de la Bourse de Luxembourg

Julie Becker, membre du comité exécutif de la Bourse de Luxembourg, vient d'être nommée CEO adjoint. Elle codirigera l'institution au côté de Robert Scharfe, CEO depuis 2012.

"Julie Becker a apporté une vision claire, de nouvelles perspectives et un dynamisme à la Bourse. Sa contribution à la Bourse de Luxembourg au cours des six dernières années a été significative et je suis convaincu qu'elle apportera une grande valeur ajoutée en tant que CEO adjoint", commente Frank Wagener, président du conseil d'administration de LuxSE.

Julie Becker travaille depuis une vingtaine d'années dans le secteur financier au Luxembourg. Elle a notamment occupé des fonctions à la Banque centrale du Luxembourg et chez Dexia. Elle a rejoint la Bourse de Luxembourg en juillet 2013 et le comité exécutif en 2015.