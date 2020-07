Chefredakteurin Josée Hansen will beruflich neue Wege einschlagen - sie verlässt die Wochenzeitung im Oktober.

Josée Hansen verlässt das "Lëtzebuerger Land"

(SC) - Seit Dezember 1996 war Josée Hansen bei der Wochenzeitung "Lëtzebuerger Land" aktiv, seit Ende vergangenen Jahres ist sie Chefredakteurin der Publikation. Doch wie die 52-Jährige nun in einem RTL-Interview erklärte, verlässt sie das "Lëtzebuerger Land" im Oktober - aus rein persönlichen Gründen.

"Ich bin nun seit 24 Jahren als Journalistin beim Lëtzebuerger Land, vorher war ich zwei Jahre lang bei RTL. Nach 26 Jahren Journalismus fand ich, ich müsste mal etwas Neues machen", so Hansen im RTL-Interview. Während dem Höhepunkt der Pandemie habe sie sich viele Gedanken dazu gemacht und sei zu dem Schluss gekommen, dass es an der Zeit für einen klaren Cut sei. Die Freundschaft zum "Lëtzebuerger Land" bleibe bestehen, so Hansen.

In ihrem Posten wird die Chefredakteurin noch bis Oktober bleiben. Wo sie ihr beruflicher Weg danach hinführen wird, sei aktuell noch nicht klar, so Hansen. Auch wer sie an der Spitze des Blatts ersetzen wird, ist noch nicht bekannt. Es wird allerdings bereits der zweite Wechsel an der Führungsspitze des "Lëtzebuerger Land" innerhalb von nur einem Jahr sein - der langjährige Chefredakteur Romain Hilgert ging Ende 2019 in den Ruhestand.

Josée Hansen war neben ihrer Tätigkeit als Journalistin auch in der luxemburgischen Kunst- und Kulturszene aktiv. Sie hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben und war unter anderem Präsidentin des Verwaltungsrats der Rockhal und Mitglied am Conseil Administrativ des Mudam.

