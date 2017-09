(M.G.) - Ob in Businesskleidung oder ganz leger in Jeans und Kapuzenpulli, sie alle sind jung und suchen einen Job. Bereits vor dem Einlass um zehn Uhr hat sich eine lange Schlange vor dem Eingang des Konferenzzentrums in Kirchberg gebildet.



Zum vierten Mal organisierte die Universität Luxemburg zusammen mit dem Arbeitsvermittlungsportal Moovijob eine Jobmesse für Studenten, die auf der Suche nach einer Praktikums- oder ersten Arbeitsstelle sind sowie für Berufstätige mit weniger als fünf Jahren Berufserfahrung ...