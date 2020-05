Jetzt oder teurer

Es ist nicht auszuschließen, dass Verreisen mittelfristig teurer werden wird.

Was die Bürger von Venedig, in Barcelona und an anderen, zuverlässig überrannten „Traumzielen“ trotz aller Proteste nicht erreicht haben, könnte nun das Corona-Virus schaffen: Die Overtourism genannte Annektion ganzer Lebensräume durch Reiselustige wird zumindest in diesem Sommer ausfallen ...