Ukraine-Krise

Jeannot Krecké und Etienne Schneider geben Posten auf

Nach zuletzt heftiger Kritik wollen Jeannot Krecké und Etienne Schneider ihre Verwaltungsratsposten in russischen Gesellschaften aufgeben.

Nach zuletzt heftiger Kritik wollen Jeannot Krecké und Etienne Schneider ihre Verwaltungsratsposten in russischen Gesellschaften aufgeben. Das geht aus einem Schreiben hervor, das das Büro von Schneider Sonntag Abend an die Presse verschickte.

„Trotz vieler Kritik haben Jeannot Krecké und ich bis heute Abend versucht, unserer Verantwortung in den Gremien der East West United Bank und ihres Eigentümers, der Investmentgesellschaft Sistema, zum Wohle vieler betroffener Mitarbeiter und ihrer Familien in Luxemburg gerecht zu werden“, so wird Schneider in dem Anschreiben zitiert. „Wir können jetzt nicht mehr tun und haben deshalb unseren Hauptaktionär heute darüber informiert, dass wir unsere Funktionen an den jeweiligen Verwaltungsrat abgeben. Wir hoffen, dass der inakzeptable und grausame Krieg bald endet und die Menschen wieder Frieden finden.“

Jeannot Krecké bleibt im Aufsichtsrat Die East-West United Bank (EWUB) veröffentlicht am Freitag eine Pressemitteilung und betont: „Wir sind nicht Teil des russischen Staates."

Der ehemalige Wirtschaftsminister Jeannot Krecké agierte als Vorsitzender des Verwaltungsrats der East-West United Bank (EWUB). Die EWUB wurde als erste russische Bank in Luxemburg am 12. Juni 1974 gegründet, um die wirtschaftlichen Interessen der damaligen UdSSR zu vertreten. Heute ist das Institut im Besitz des russischen Konzerns Sistema.

Die East-West United Bank erklärte vergangene Woche in einer Pressemitteilung, sie sei eine eigenständige luxemburgische Bank und „nicht Teil des russischen Staates oder einer Bankengruppe.“

Etienne Schneider (LSAP) hatte einen Verwaltungsratsposten bei Sistema inne. Schneider sagte am Wochenende gegenüber dem Sender RTL: Sowohl Krecké als auch ihm selbst gehe es zurzeit hauptsächlich darum, die etwa 100 Arbeitsplätze, die in Luxemburg an der East West United Bank (EWUB) hängen, zu sichern. Die EWUB müsse die Krise überstehen. Schneider betonte, dass weder Sistema noch die EWUB derzeit auf einer Sanktionsliste stehen. Sollte sich das ändern, würden sowohl er als auch Krecké von ihren jeweiligen Posten zurücktreten.

