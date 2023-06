Der leitende Angestellte der Capital Group verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Luxemburger Fondsbranche.

Wechsel an der Spitze

Jean-Marc Goy neuer Alfi-Vorsitzender

Der leitende Angestellte der Capital Group verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Luxemburger Fondsbranche.

(he) – Der Verband der Luxemburger Fondsindustrie (Alfi) hat Jean-Marc Goy zum neuen Vorsitzenden gewählt. Sein Mandat tritt sofort in Kraft und gilt für zwei Jahre. Darüber hinaus wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Goy ist seit Juni 2019 Mitglied des Alfi-Verwaltungsrats und wurde 2021 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verbands gewählt. Der Finanzexperte ist leitender Angestellter und Vorstandsmitglied der Luxemburger Verwaltungsgesellschaft von Capital Group und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Luxemburger Fondsbranche.

Bevor er 2018 zu Capital Group kam, war Goy 20 Jahre lang Leiter für internationale Angelegenheiten bei der Bankenaufsicht (CSSF), der luxemburgischen Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor. Zwischen 1996 und 1998 war Jean-Marc auch als Rechtsanwalt in einer luxemburgischen Anwaltskanzlei tätig. Er verfügt über einen Master in Rechtswissenschaften und einen DEA der Universität Montpellier und wurde als Rechtsanwalt in Luxemburg zugelassen.

„Vermögensverwalter spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Anlegern zu helfen, ihre Spar- und Finanzziele zu erreichen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu fördern“, so der neue Vorsitzende nach seiner Wahl. „Diese Rolle wird als Eckpfeiler für die Entwicklung des Alfi Ambition Papers dienen, das unsere Vision für 2025 bis 2030 umreißt und das wir Anfang nächsten Jahres fertigstellen wollen.“

