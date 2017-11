(las) - Der japanische Verschicherungskonzern Sompo International will in Luxemburg sein europäisches Hauptquartier etablieren. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.



Die Gesellschaft SI Insurance (Europe) soll im zweiten Quartal 2018 mit seiner Arbeit beginnen. Sie wird von der Holding Sompo International auf den Bermudas aus kontrolliert werden.

Die Pläne sind im Kontext des Brexit zu sehen. Allerdings will Sompo seine Präsenz in London beibehalten. Von Luxemburg aus will das Unternehmen seine Geschäfte in Europa weiter ausbauen.

Gegenüber Paperjam.lu begrüßte der Generaldirektor von Luxembourg for Finance, Nicolas Mackel, die Entscheidung. In Luxemburg seien damit sechs japanische Großbanken sowie nun drei große Versicherungskonzerne präsent, so Mackel.