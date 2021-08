Nach dem Hochwasser sitzen Betriebe auf einem Millionenschaden. Drei Betroffene erzählen in der Multimedia-Reportage.

Jahrhundertflut

"Es wird wieder passieren"

Marlene BREY Nach dem Hochwasser sitzen Betriebe auf einem Millionenschaden. Drei Betroffene erzählen in der Multimedia-Reportage.

In der Nacht als sich die Petrusse ihren Weg suchte und um die Straßenecke bog, zerstörte sie Keller und Erdgeschoss des Cercle in Clausen. Die Wasserkante ist auch drei Wochen später noch deutlich zu sehen. Direktor Maximilian von Hochberg, dem 1,85 großen Mann, reicht sie bis zur Hüfte.

Maximilian von Hochberg, Direktor des Cercle in Clausen, zeigt die Flutkante: Das Hochwasser ging dem 1,85 Meter großen Mann bis zur Hüfte. Foto: Sibila LIND

Im Keller unter ihm reichte das Wasser bis zur Decke. So war es auch bei Oberweis in Cloche d'Or. Dort trat erst das Grundwasser durch die Gullys, dann schwoll der Bach auf die Größe der Straße an. Er zerstörte Keller und Maschinen, geschätzter Schaden: rund zwei Millionen Euro.



Das Restaurant Comptoir Bohème liegt gegenüber und etwas tiefer. Tische versanken in der braunen Flut. Eigentlich sollten dort drei Wochen später die ersten Gäste sitzen. Doch noch vor der Eröffnung kam der Totalschaden. Das sind nur drei der Geschichten von Betrieben: Erst traf sie die Corona-Krise, dann die Flut.

So hart sind Betriebe betroffen

„Wie viele Unternehmen vom Hochwasser betroffen sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer einzuschätzen. Viele Unternehmen sind noch dabei eine Bestandsaufnahme der erlittenen Schäden zu machen und mit ihren jeweilige Versicherungen eine Analyse durchzuführen“, erklärt ein Sprecher des Mittelstandsministeriums. Die rund 55 Sachversicherer und 195 Rückversicherer im Land gingen in einer ersten groben Schätzung von Schäden im Wert von 50 Millionen Euro aus.

Einen Hinweis auf die Anzahl der betroffenen Unternehmen liefert dagegen die Zahl derer, die Kurzarbeit aufgrund von höherer Gewalt angefragt haben. Bis zum 22. Juli waren das laut Wirtschaftsministerium nur insgesamt 16 Unternehmen - da standen viele Unternehmer wohl noch in Gummistiefeln im Schlamm. Denn seit dem 22. Juli kamen noch mal 149 Anfragen von Unternehmen hinzu, die unwetterbedingt nicht oder nur teilweise arbeiten können, wie ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums erklärt. Diese Anträge werden am Mittwoch bei der Sitzung des Konjunkturausschusses begutachtet.

Die Nacht der Zerstörung

Der frische Asphalt dampft in Clausen. Die Straße musste nach der Flut erneuert werden. Normalerweise sind die Türen des Cercle verschlossen. Nur Mitglieder haben Zutritt zum Club. Jetzt stehen die Türen weit offen und Maximilan von Hochberg durchschreitet mit großen Schritten das Foyer. Er läuft vorbei an aufgetürmten Getränkekisten und hinaus. Er will zeigen, wo das Wasser überall Schaden angerichtet hat. Neben der Eingangstür stoppte es noch unter den Fenstern, doch angekommen im Hinterhof reicht die Wasserkante dann bis rauf zur Hüfte des Direktors.

Die Alzette stieg am Tag des Hochwassers immer weiter. „Es gibt einen kritischen Punkt, wenn das Wasser den Brückenbogen erreicht, dann fließt es auch in unseren Keller“, erklärt von Hochberg. Dort steht eine Pumpe, kleine Überschwemmungen sind kein Problem. „Aber das Wasser ist weiter gestiegen.“

Ab 21 Uhr stieg auch die Petrusse. Ein Mitarbeiter fährt hin, um Autos höher zu parken. Um 22 Uhr ruft die Polizei an und sagt, das Gebäude solle evakuiert werden. Das Haus ist voller Gäste. Eine Stunde später sind alle in Sicherheit. Die Petrusse kommt um die Kurve und steigt immer weiter. Wie ein zweiter Fluss schießt sie über die Brücke oberhalb der Alzette. Mülltonnen werden mitgerissen, Baustellenabgrenzungen. Das Wasser kommt durch die Tür ins Foyer. Von Hochberg zeigt ein Video der Schreckensnacht.

Um zwei Uhr morgens knallt es, der Transformator geht in den Fluten kaputt, die Nachbarschaft liegt im Dunkeln. Auch die letzten Mitarbeiter müssen das Haus verlassen, es wird zu gefährlich.



Das Wasser breitet sich im Innenhof aus und überflutet das Restaurant. Die Sitzbänke stehen in einer braunen Brühe. Von Hochberg verlässt als letzter das sinkende Schiff. Am Ende ist er komplett durchnässt.

Wo man nur hinsieht: überall Schlamm. Fotos: Sibila LIND

Drei Wochen später schwirren die 30 Mitarbeiter durch das Gebäude. Ihre Aufgaben haben sich verändert. Servicekräfte spritzen im Innenhof Schlamm von Geschirr, verladen sandige Kisten mit Wein. Eine Flasche kostet zwischen 100 Euro und mehreren Tausend. Dazu kommen verdreckte Möbel, kaputte Maschinen, Renovierungsarbeiten im Keller. Über den Schaden könne von Hochberg noch nichts sagen. Die Versicherung hat sich noch nicht gemeldet. Wann das Restaurant wieder eröffnen kann, steht noch nicht fest.

Fünf Millionen Liter Wasser

Tom Oberweis entschuldigt sich, er sehe derzeit etwas mitgenommen aus. In dieser Ecke der Hauptstadt, in Cloche d'Or, sieht es so aus, als könne es gar kein Hochwasser geben. Doch das Wasser stieg die Treppenstufen vor dem Haus hoch. Der Straßenpoller gegenüber war nicht mehr zu sehen. Irgendwann war der Keller komplett voll. „2.000 Quadratmeter Grundfläche, 2,50 Meter Deckenhöhe, das macht fünf Millionen Liter Wasser“, rechnet Léa Oberweis vor. Um zwei Uhr verließen sie in der Nacht der Flut die Filiale, „man konnte nichts mehr machen“.

Vorräte, Kühlschränke, Lift, Maschinen – alles kaputt. Die Reparaturarbeiten stocken, Geräte und Ersatzteile kommen wegen Lieferengpässen nicht an. „Das ist auch eine Folge von Corona“, sagt Tom Oberweis. Wie hoch der Schaden ist, lasse sich noch nicht genau sagen. Bei 100,7 hatte er geschätzt, es könnten zwei bis zweieinhalb Millionen Euro sein. „Wir warten jetzt auf die staatlichen Hilfen und müssen wissen, wie hoch sie sind“, sagt er.

Das steht noch nicht fest. Erst wenn die Versicherungen ihre Schätzungen abgegeben haben, wird in einer zweiten Phase die staatliche Beihilfe bei der Generaldirektion für Mittelstand beantragt. „Diese staatliche Beihilfe deckt Kosten, die als Direktfolge aus den Überschwemmungen entstanden sind und nicht von den Versicherungen übernommen werden“, erklärt ein Sprecher des Mittelstandsministeriums.

Die Kosten der Flut werden enorm sein. Dabei geht es nicht nur, um die Schäden, die bereits entstanden sind. Es muss auch in die Prävention investiert werden. „Der Bach muss umgeleitet oder renaturiert werden, sonst wird diese Katastrophe wieder passieren“, sagt Tom Oberweis in Cloche d'Or. In Clausen nickt Maximilian von Hochberg dazu: „Es ist traurig, aber alle Anwohner sagen das: Es wird wieder passieren“. Dann wird es erneut teuer. Darum hoffen Unternehmen wie Anwohner auf staatliche Investitionen in den Hochwasserschutz.

