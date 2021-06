Die Eisenbahngesellschaft verzeichnete einen deutlichen Rückgang bei den Fahrgästen. Unterm Strich steht aber ein Gewinn von 4,6 Millionen Euro.

Jahresbilanz

CFL erzielt Gewinn im Krisenjahr 2020

Thomas KLEIN

Dass die Pandemie mit allen damit verbundenen Einschränkungen das Geschäft der Eisenbahngesellschaft CFL massiv beeinträchtigt, liegt auf der Hand. Entsprechend gingen alle Zahlen, die mit dem Passagiergeschäft verbunden sind, in den Keller. So nahmen in Luxemburg im vergangenen Jahr nur noch 14,5 Millionen Menschen den Zug, verglichen mit 25 Millionen im Jahr 2019. Ein Rückgang von 42 Prozent. Besonders deutlich sei der Rückgang während des harten Lockdowns gewesen, sagte Generaldirektor Marc Wengler bei der Bilanzpressekonferenz am Montag.

Zwar dürfte die Entscheidung der Regierung, den öffentlichen Transport in Luxemburg ab März 2020 kostenlos zu machen, dazu beigetragen haben, die Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad von Einnahmeausfällen im Reisegeschäft zu immunisieren. Dennoch ist es beachtlich, dass die CFL im Krisenjahr nicht in die Verlustzone rutschte. Die Gruppe schloss 2020 mit einem Gewinn von 4,6 Millionen Euro ab.

Das stellt einen deutlichen Rückgang zum Vorjahresergebnis dar, als ein Gewinn von 17,8 Millionen Euro zu Buche stand. Aber, so betone Jeannot Waringo, der Präsident des Verwaltungsrates, das außergewöhnlich gute Ergebnis von 2019 war auch dem Sondereffekt durch Immobilengeschäfte geschuldet. Rechnet man diese heraus, liegt der Gewinn des Vorjahres mit 5,3 Millionen nur geringfügig über 2020. Im Jahr 2018 hatte das Resultat bei zehn Millionen Euro gelegen. Der Umsatz der Gruppe stieg im Corona-Jahr sogar um 0,6 Prozent auf 915,8 Millionen Euro.

Generaldirektor Marc Wengler bei der Bilanzpressekonferenz. Chris Karaba

Auch das Frachtgeschäft beendete das vergangene Jahr in den schwarzen Zahlen mit einem Gewinn von 800.000 Euro. Insgesamt trug der Bereich 234,4 Millionen Euro zum Ergebnis des Konzerns bei. Im Vergleich zum Vorjahr mit 248,9 Millionen Euro ein deutlicher Rückgang. Auch hier fiel vor allem die frühe Phase der Pandemie besonders ins Gewicht als durch geschlossene Fabriken der Bedarf an Frachtleistungen zurückging. So musste beispielsweise die neue Verbindung ins polnische Posen gleich wieder ausgesetzt werden. Der Betrieb solle aber bald wieder aufgenommen werden, sagte Wengler.



Die Direktion des Unternehmens betonte, dass der Konzern trotz der Krise weiterhin investiert hat. So stiegen die Ausgaben für Investitionen von 77,8 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 92,5 im letzten Jahr. Das Geld floss zum Beispiel in den Ausbau der Infrastruktur wie in den Bahnhöfen in der Hauptstadt oder in Ettelbrück. Daneben kaufte der Konzern im November zehn neue Lokomotiven von Bombardier. Gerade wird ein ein neues System von verbundenen Sensoren in Schienen aufgebaut, das in Zukunft dabei helfen soll, Materialfehler schon vorauszusehen und zu beheben, bevor sie auftreten.

