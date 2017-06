(aa) - Die LuxairGroup hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Nettogewinn von 4,4 Millionen Euro abgeschlossen – gegenüber 9,7 Millionen Euro in 2015. Der Umsatz ging von 505,4 Millionen Euro auf 497,9 Millionen Euro zurück.

Im operativen Geschäft der LuxairGroup steht unter dem Strich ein Defizit von 1,1 Millionen Euro (2015: 1,8 Millionen Euro). Das ist nicht zuletzt auf die Entwicklungen bei der Airline und LuxairTours zurückzuführen.

Das Minus der Airline wuchs von -3,6 Millionen Euro im Jahr 2015 auf -8,8 Millionen Euro im Jahr 2016. LuxairTours erwirtschaftete in Folge der Terrorismusproblematik aber nur einen Gewinn von 2,2 Millionen Euro - gegenüber 3,9 Millionen Euro in 2015 und 10,1 Millionen Euro in 2014.

Die Zahl der Luxair-Passagiere stieg 2016 leicht auf 1,84 Millionen, während das Frachtvolumen von 759.096 auf 822.196 ebenfalls zulegte. Das operative Ergebnis von LuxairCargo blieb mit 2,6 Millionen Euro nahezu stabil (2015: 2,7 Millionen Euro).

Die Sparte LuxairServices mit dem Passagierhandling und dem Catering steigerte das operative Ergebnis von 3,5 auf 5,2 Millionen Euro.

LuxairGroup-CEO Adrien Ney sprach bei der Präsentation der Zahlen von einem sehr schwierigen Marktumfeld, in dem man sich gut geschlagen habe. Man werde sich mit dem Resultat aber nicht zufrieden geben.

Bei den Passagierzahlen sei die Verbindung nach Frankfurt verloren gegangen. Klammere man dies aus, habe man ein Passagierwachstum von zehn und nicht von einem Prozent, so Ney. Für 2017 rechne man mit einem Passagierwachstum von sieben Prozent.