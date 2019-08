«J’ai passé une bonne partie de ma carrière à trouver des solutions simples»

Le fondateur et CEO de la start-up Modus Cubed réorganise et simplifie les processus métiers des entreprises.

A sept ans déjà, il possédait sa petite entreprise. «Avec un copain de mon âge, nous collections les boîtes de conserve que nous rapportions à l’usine de recyclage voisine. Nous avons ensuite investi l’argent gagné dans une affaire de nettoyage et d’entretien de pelouses. Ne venant pas d’un milieu fortuné, nous avons toujours du faire preuve de créativité pour gagner de l’argent afin de monter nos propres business», précise Darren Douglas.

30 ans plus tard, et après une carrière dans la finance, le Dublinois s’installe au Luxembourg et lance sa start-up, Modus Cubed, avec ce même ami d’enfance ...